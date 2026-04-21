Tuncay Sonel adliyeye kelepçesiz getirildi... Doku ailesinin avukatından tepki: 'İnfiale neden oldu'

21.04.2026 11:15:00
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye getirildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Sonel'in kelepçesiz bir şekilde adliyeye getirilmesine tepki gösterdi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesi için sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

"KELEPÇESİZ SORGUYA GÖTÜRÜLMESİ İNFİALE NEDEN OLDU"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in kelepçesiz olarak adliyeye getirilmesine tepki gösterdi.

Çimen yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülistan Doku'nun baş faili Tuncay Sonel’in kelepçesiz bir şekilde sorguya götürülmesi toplumda infiale neden olmuştur. Dosyada derdest edilen diğer 13 faile yapılan uygulama adı geçene uygulanmaması güçlünün korunduğunu göstermiştir."

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş hakkında kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.
Gülistan Doku’nun 'sevgilisi' Zeinal Abakarov'un ifadesi ortaya çıktı: HTS kayıtları ortaya çıkınca değiştirdi Gülistan Doku’nun 'sevgilisi' Zeinal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı. Abakarov, HTS kayıtları ortaya çıkınca ifadesini değiştirdi. Abakarov, "17 Mart 2022 tarihindeki ifademde konuyu tam hatırlamadığımdan bu şekilde bir cevap verdim. Gülistan 4 Ocak 2020 tarihinde bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım. Bu konuda beni yalan söylemeye iten bir sebep yoktur" dedi.
Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Tuncay Sonel'in 3 gündür Emniyet'te susma hakkını kullandığı ve "Ben devletin valisiyim. Emniyet'e cevap vermem" dediği öğrenildi.