Tuncay Sonel adliyeye kelepçesiz getirildi... Doku ailesinin avukatından tepki: 'İnfiale neden oldu'

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesi için sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

"KELEPÇESİZ SORGUYA GÖTÜRÜLMESİ İNFİALE NEDEN OLDU"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in kelepçesiz olarak adliyeye getirilmesine tepki gösterdi.

Çimen yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülistan Doku'nun baş faili Tuncay Sonel’in kelepçesiz bir şekilde sorguya götürülmesi toplumda infiale neden olmuştur. Dosyada derdest edilen diğer 13 faile yapılan uygulama adı geçene uygulanmaması güçlünün korunduğunu göstermiştir."