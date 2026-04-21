Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

21.04.2026 09:05:00
DHA
Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısında, “Mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi’nin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan günü Elazığ’da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip, Sonel’i Elazığ’dan alarak 18 Nisan günü sabah saatlerinde Erzurum'a getirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan Sonel’in 19 Nisan günü gözaltı süresi uzatıldı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski Vali Tuncay Sonel, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbiri altına adliyeye getirildi. Sonel, getirilmeden önce çevik kuvvet adliye önünde koridor oluşturdu. Araçtan indirilen Sonel, hızlıca adliyeye alındı.

Gülistan Doku soruşturması… Dönemin baro başkanına bırakılan isimsiz not ortaya çıktı Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin dönemin Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin’in evinin kapısına 26 Ocak'ta bırakılan notta, “Gülistan Doku’nun Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş hakkında kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.
Gülistan Doku’nun 'sevgilisi' Zeinal Abakarov'un ifadesi ortaya çıktı: HTS kayıtları ortaya çıkınca değiştirdi Gülistan Doku’nun 'sevgilisi' Zeinal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı. Abakarov, HTS kayıtları ortaya çıkınca ifadesini değiştirdi. Abakarov, "17 Mart 2022 tarihindeki ifademde konuyu tam hatırlamadığımdan bu şekilde bir cevap verdim. Gülistan 4 Ocak 2020 tarihinde bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım. Bu konuda beni yalan söylemeye iten bir sebep yoktur" dedi.