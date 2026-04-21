Saldırıda ağır yaralanan Almina’nın babasından sitem: 'Paylaşımım çarpıtıldı'

Haber: GÜLNUR SAYDAM

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırının ardından ağır yaralanan öğrencilerden Almina Ağaoğlu’nun (10) tedavisi sürüyor.

Yoğun bakımda tutulan küçük kızın sağlık durumunu Cumhuriyet’e anlatan baba Ahmet Miraç Ağaoğlu, kızının kafasındaki iki kurşunun çıkarıldığını belirterek, “Durumu stabil, uyutuluyor. Doktorlar yakından ilgileniyorlar. Küçücük de olsa bir umuda tutundum. Kızımın yeniden bizimle olmasını istiyorum” dedi.

Kızının iyileşmesi için kamuoyundan destek isteyen baba Ağaoğlu, yaşadıkları acının yanı sıra sosyal medyada karşılaştığı suçlamalara da sitem etti.

Kızına destek çağrısı yaptığı bir paylaşımın çarpıtıldığını söyleyen baba, “Beni demagoji yapmakla ya da para istemekle suçlayanlar oldu. Benim adıma sahte hesaplar açılmış. Kimse itibar etmesin. Biz sadece kızımızın gözlerini açmasını istiyoruz. Bizim acımız bize yeter. Hiç mi vicdanları yok bize bu haldeyken iftira atıyorlar” diye konuştu.