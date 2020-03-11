Çin’de koronavirüsün sosyal etkisi: Boşanmalar arttı

11 Mart 2020 Çarşamba, 17:24

Koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin’de, sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, resmi dairelere rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı. Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın Xi'an il müdürlüklerinin boşanma başvurularını görüşme randevularının haftalarca dolu olduğunu yazan Çin basını, yoğunluktan dolayı 18 Mart'a kadar yeni başvuru alınmayacağını duyurdu. Haberlerde bu fenomene, çiftlerin karantina yüzünden günler boyu evde baş başa 'hapis' kalmalarının neden olduğu yönünde görüşlere yer verildi.

Xi'an'daki bir müdürlük çalışanı, "Salgın yüzünden evde kilitli kalan karı kocalar, bir aydan uzun süre birbirlerinin yüzünden başka şey görmediğinden kavga gürültü kaçınılmaz" dedi. Memur, geçen ay boyunca kapalı olan müdürlüklerin 1 Mart'ta açılmasından itibaren boşanmak isteyen çiftlerin akınına uğradığını belirtti.

Haberlere göre Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın illerdeki müdürlükleri, binalarında kalabalıkların yığılmasını önlemek için boşanmak isteyenleri telefon ya da online hizmetlerden önkayıt yaptırmaya yönlendiriyor. Çiftler önkayıtla seçtikleri tarih ve saatte büroya gittiğinde 30-40 dakika içinde boşanma belgesi alabiliyor. Ancak bir memur, özellikle genç çiftlerin boşanır boşanmaz pişman olduğunu ve bazısının daha boşanma belgeleri basılmadan yeniden evlenmek istediğini anlattı.