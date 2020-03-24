Çin'den alınan koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den Covid-19 için getirilen ilaçların gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın toplantısında COVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.
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