Cinsel saldırıya ‘örtülü af’ var

02 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

TBMM Başkanlığı’na sunulan infaz yasa teklifine göre toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör, örgüt, uyuşturucu imalat ve ticareti ile cinayet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararlarını “infaz hâkiminin onayı” belirleyecek.

DOLAYLI TAHLİYE YOLU

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler ise idare ve gözlem kurulu kararıyla kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecekler. Teklifte yer alan hükümler, “bu suçları işleyen hükümlüler için dolaylı tahliye yolunu açar mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.

CEZALAR KONUTTA ÇEKİLEBİLECEK

Teklife göre kasten öldürme suçu bakımından 2/3, diğer suçlar yönünden 3/4’lük “koşullu salıverme” oranı uygulanmaya devam edilecek. Ancak teklif, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin, 31 Mayıs’a kadar izinli sayılmasına ve bu kişilerin cezalarını konutta çekmelerinin önünü açıyor.

Bu sürenin de gerektiğinde Adalet Bakanlığı’nca 2 kez uzatılabilmesi ve böylece hükümlülerin en fazla 6 aya kadar cezalarını evlerinde çekebilmelerine olanak tanınıyor. İnfaz hâkimliğince bu suçlardan “kapalı cezaevinden açık cezaevine alınanlar için de Adalet Bakanlığı’nın uzatma kararı alması durumunda tahliye olabileceği, yasa teklifinde bu durumun tartışmaya açık olduğu” ifade ediliyor.

YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Teklifin yasalaşması durumunda mahkemeler tarafından infaz aşamasında verilen tüm kararları artık infaz hâkimleri verecek. Mahkûmun, açık cezaevine alınmasından denetimli serbestliğe ve iyi hal durumlarına ilişkin kararları infaz hakimi denetleyecek. Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, infaz hakimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) belirlenecek. Düzenlemeler 1 Eylül’de yeni adli yılın başlamasıyla geçerli olacak.

‘KADIN VE ÇOCUK TACİZİNE ÖRTÜLÜ AF VAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, teklifle belli suçlarda infaz aşamasında ceza indiriminin öngörüldüğünü belirterek, “Aslında bu örtülü bir af” dedi. CHP’li Erkek, teklifte yer alan düzenlemeyle Türk Ceza Yasası’nın 102, 103, 104 ve 105. maddelerinde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bütün suç türleri ile 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu ticareti suçlarına 28 Haziran 2014 tarihinden önce işlenmesi koşuluyla infaz indiriminin sağlandığına dikkat çekti. Erkek, “Bu durum, teklifi hazırlayanların gerekçeleriyle çelişiyor. 28 Haziran 2014’ten önce işlenen suçlarda uyuşturucu ticareti, tüm cinsel suçlara da çocuklara ve kadınlara yönelik tacizlere de indirim geliyor” diye konuştu.

GAZETECİLERE TAHLİYE

Tutuklu gazetecilere isnat edilen suçun alt sınırının 3 yıl olduğunu vurgulayan Erkek, “Gazeteciler siyasi gerekçelerle cezaevinde. Öncelikle onların tahliye edilmesi lazım. Demek ki bir samimiyet yok. Yalnızca belli suçlarda, belli kişileri kurtarmayı amaçlıyor” dedi. AKP ile görüşmelerin sürdüğüne, bu konularda değişiklik yapılmasını talep edeceklerine işaret eden Erkek, “Ağır cezalar dışında tutuklu yargılanan binlerce insan tahliye edilmeli. Bugün tutuklu sayısı 80 bine yakın” dedi.

‘AF ÇÖZÜM DEĞIL, KAFAYI DEĞIŞTIR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’ye sunulan infaz teklifini incelediklerini ve AKP’ye göre konuşmanın adam öldürmekten daha büyük suç olduğunu belirterek “Gasp, darp, çıkar amaçlı suç şebekesi kurmak, dolandırıcılık bunların hepsini salıverelim diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Konuşmak, düşüncesini açıklamak, mitinge katılmak, haber yapmak suç, bunlar cezaevinde kalsın. Gelen teklifin mahiyeti budur” dedi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay, teklifte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve politikalarına karşı konuşan herkesin en az 5 ay cezaevlerinde yatırılmasının düzenlendiğine işaret ederek “Korona değil, beni senin sistemin öldürür, diyen bir TIR şoförünün hâkim karşısına çıkarıldığı bir sistemde af çözüm olmaz. Önce kafayı değiştireceksin” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da tepki gösteren Altay, “Sarayın dayatmalarına sen dini dayanak ve gerekçe yaratmak için orada değilsin. Sayın Başkan’ın uygulamaları kamu vicdanını rahatsız etmektedir” dedi.