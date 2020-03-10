Çirkin pazarlık

10 Mart 2020 Salı, 06:00

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara ve göçmenlere Pazarkule Sınır Kapısı’nı açmasının AB - Türkiye ilişkilerinde yarattığı gerginlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün günübirlik ziyaret için gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü. AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, görüşme ardından basına açıklamalarda bulundu. Michel, Türkiye ve AB arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı’nı ve diğer konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirterek, bu görüşmeyi Türkiye ile kısa, orta ve uzun vadede daha güçlü bir siyasi diyaloğa sahip olmak için ilk adım olarak gördüklerini bildirdi.

‘İLETİŞİM ÖNKOŞUL’

“AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatı’na ilişkin çalışma yürütecekler” diyen Michel, her iki tarafın da gelecek günlerde bir heyet eşliğinde çalışmalara başlayacağını söyledi. Michel, bu çalışmanın, tarafların 18 Mart Mutabakatı’nı aynı şekilde yorumlaması hedefini taşıdığını kaydetti. Sınırdaki durumu çözmek için iletişimin önkoşul olduğunu söyleyen Von der Leyen, “Göçmenlerin yardıma ihtiyacı var, Yunanistan’ın yardıma ihtiyacı var ama Türkiye’nin de yardıma ihtiyacı var” dedi.

TÜMÜ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Türkiye ile ileriye dönük bir yol çizilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart göçmen mutabakatının geçerliliğini koruduğunu ancak bazı görüş ayrılıklarının giderilmesi için tüm mutabakatın gözden geçirileceğini duyurdu. Leyen, görüşme öncesinde “Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenleri Yunan sınırından çekmesi gerektiğini” söyledi.

TIMES’DAN GÖRÜŞMELER HAKKINDA İDDİA: AB’DEN PARA İSTEYECEK

Times gazetesi, Erdoğan’ın Brüksel gezisini ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle mülteci krizinin çözümü için görüşmelerini değerlendirdi. Analizde, Erdoğan’ın, sığınmacı ve göçmenlerin Yunanistan sınırına akın etmelerini durdurmak için AB’den yüz milyonlarca Avro talep edeceğini yazdı. Gazeteye göre Avrupalı liderler bir yandan mülteci sorununun anlaşmayla çözümü için kendilerini baskı altında hissediyor, bir yandansa AB diplomatlarının deyimiyle “şantaja” boyun eğmek istemiyor.

Fransız Journal du Dimanche dergisi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erdoğan ile Paris’te bu hafta bir araya gelmeyi umduğu iddiasını sayfalarına taşıdı.