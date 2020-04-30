Çocuklar pandemide seslerini duyuramıyor
İstanbul Barosu, pandemi sürecinde istismara uğrayan çocuk sayısında yarı yarıya düşüş olduğunu belirterek, evde kalan çocukların koruyucu mekanizmalara ulaşmasında zorluk çektiklerini ve bu nedenle istismarı duyuramadıklarını açıkladı.
Baro bu süreçte denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, koronavirüs sürecinde çocuk istismarı için görevlendirilen avukatların istatistiklerini paylaştı.
Buna göre, 1 Şubat-10 Mart tarihleri arasında avukatlar, 494 cinsel istismar suçu mağduru olan çocuk için görevlendirilirken, Türkiye’de ilk vaka tarihi olan 10 Mart’tan 20 Nisan’a kadar cinsel istismar suçu mağduru 178 çocuğa avukat görevlendirildi.
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Aşkın Topuzoğlu, “Pandemi sürecinde sayı yarıya düşmüştür, çocuklar ev içinde mağduriyet yaşamaktadırlar. Çocuklar okula gittikleri dönemlerde aile içi istismar yaşadıklarında bu durumu öğretmen ve arkadaşlarına bir şekilde anlatıyorlardı. Ya da öğretmenler çocuklardaki değişiklikler nedeniyle konuşarak ortaya çıkarıyordu” dedi.
Topuzoğlu, infaz düzenlemesi sonucu yeterli önlemler alınmadan yapılan tahliyelerin sorunlara yol açmaya başladığını belirterek, 20 yaş altı çocuklar için sokağa çıkma yasağının sürdüğü dönemde, çocuk haklarının etkin korunması için acilen ek önlemler belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Topuzoğlu, “Eğitim kanallarında uyarıcı yayınlar ve ALO 183 hattına vurgu yapılmalı” dedi.
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