Çocuklardan veteranlara herkese caz

05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Buna İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Garanti BBVA Sponsorluk ve Etkinlik Yönetmeni Ersin Babaoğlu ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer dahil. Bu tür basın toplantılarında kültür sanat camiasının en çok konuştuğu konulardan biri de günümüzde döviz kurunun festivalleri nasıl etkilediği oluyor. Dünyadan sanatçıların gelmesinin iyice zorlaştığı bu dönemde festival yönetimleri de “yıldız isimleri” getirmek için ellerinden geleni yapıyor.

İKSV tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda yapılan İstanbul Caz Festivali bu yıl 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Aralarında önemli isimlerden yeni keşiflere sayıları 250’yi aşan yerli ve yabancı sanatçı, İstanbul’un 25 mekânına dağılacak.

27. İstanbul Caz Festivali sahnelerinde müzikseverleri karşılayacak isimler arasında derin ve yoğun sesiyle sahneye çıktığı anda izleyiciyi etkisi altına alan Gregory Porter (7 Temmuz) ve Türkiye ziyareti dört gözle beklenen, indie rock’ın “sahne canavarları” Foals (22 Temmuz) bulunuyor. Festival, bir dönemin caz müziğine enstrümanlarıyla hayat veren dört yıldız ismi, saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basta Christian Mcbride ve davulda Brian Blade’i bir araya getiren çok özel A Moodswing Reunion (14 Temmuz) buluşmasını da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, cazın iki önemli ismi Atakan Ünüvar ve klarnet sanatçısı Barbaros Erköse’ye Festival Ödül Gecesi’nde (29 Haziran Pazartesi 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi) verilecek.

DÖRT PARKTA ÜCRETSİZ CAZ

Önceki yıllara göre festivalde değişiklikler de var. Bunların başında ücretsiz “Parklarda Caz” konserlerinin sayısının dörde çıkmış olması geliyor. Bu yıl, 27 Haziran Cumartesi Kadıköy Fenerbahçe Parkı, 28 Haziran Pazar Bebek Parkı’nın yanı sıra 4 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve 5 Temmuz Pazar Halıcıoğlu Parkı’nda çimlerin üzerinde müzik keyfi yaşanacak.

İlgi çekici festival etkinliklerinden “Caz Vapuru” da bu kez “matine” ve “suare” olarak ikiye bölündü. İsteyenler sabah saat 11.00’de Kabataş - Anadolu Kavağı - Kabataş güzergâhlarında, isteyenler de saat 17.00’de İstanbul Boğazı’nın tadını müzikle çıkaracak.

İstanbul Caz Festivali’nin bu yıl İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirdiği Çocukça Bir Gün, 12 Temmuz Pazar günü Feriye’de düzenlenecek. 0-9 yaş grubundaki çocuklar ve ailelere yönelik tüm gün sürecek etkinlikte, farklı yaş gruplarına yönelik müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, ana sahnede müzikal gösteri ve animasyon film gösterimi, bahçe alanında caz dinletileri, sirk gösterisi ve interaktif oyun alanları yer alacak.

GENÇLER FESTİVALDE YER ALIYOR

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular başladı. Genç Caz, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturuyor. Genç Caz’a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar başvurularını http://genccaz.iksv.org/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabiliyorlar. Son tarih 27 Nisan.

‘HEDEF KATILIMI ARTIRMAK’

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner gecede yaptığı konuşmada, “Kültür ve sanat etkinliklerine katılımı artırmak, kolaylaştırmak, çeşitlendirmek, İKSV’nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda geniş katılımlı ücretsiz etkinlikler düzenliyor ve çocuklara yönelik etkinliklerimizi de güçlendiriyoruz” dedi. Festival biletleri 14 Mart’ta satışa çıkıyor.