Çocukların sanal eğitimle sınavı

18 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere 23 Mart’tan itibaren sanal eğitim uygulanacak. Uzmanlara göre, sanal eğitimle ilgili en temel sorun veli ve öğrencilerin bu eğitimi ne kadar ciddiye alacakları. Anne babalar, evlerde tatil havasına girmiş öğrencileri ders izlemeye nasıl ikna edecek? “Zaten moraller bozuk” diyen kimi veliler, çocukları evde filmlerle, oyunlarla oyalamaya çalışırken derse odaklanmak nasıl mümkün olacak?

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, sanal eğitim için asıl sorunun, veli ve öğrencilerin bu eğitimi ne kadar ciddiye alacakları konusunda yaşanabileceğine dikkat çekerek “Bu virüsün ülkemize sunduğu en büyük fırsatın ise öğretmen ve öğrencileri dünyada yaşanan teknolojik devrime erken uyum sağlamaya yöneltecek olmasıdır. Bu günden itibaren öğretmenlerimiz dersleri teknolojiyi etkin kullanarak işlemek zorunda kalacaklardır” dedi.

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, “Türkiye sanal eğitime hazır mı” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Digital 2019 in Turkey adıyla yayımlanan rapora göre Türkiye nüfusunun yüzde 72’si internet kullanıcısı. Sanal eğitim konusunda asıl sorun veli ve öğrencilerin bu eğitimi ne kadar ciddiye alacakları. Veli ve öğrencileri sanal eğitime hazırlamak için medyaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na, özellikle okullara ve öğretmenlere büyük iş düşecek. MEB, beklentilere yönelik bilgilendirmeler yapmalı. Okullar ve öğretmenler, eğitim sonucunda ölçme değerlendirme yapılacağını açıklarsa yeni sistemin öğrenciler üzerinde yaptırım gücü artacaktır.”

‘OKULDAYMIŞ GİBİ ÇALIŞIN’

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları’na (YKS) hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Hatice Yılmaz, “Tıpkı okuldaymış gibi her gün düzenli olarak çalışan ve çalışmayı aksatmayan öğrenciler istedikleri hedefe kolaylıkla ulaşacaklardır” diye konuştu.