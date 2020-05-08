Çöp konteynerinin önünde 'ceset' torbaları bulundu

08 Mayıs 2020 Cuma, 20:08

Olay, ilçedeki Şehitkerim Mahallesi Sayman Caddesi Ulu Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen bir kişi, saat 18.00 sıralarında cami önündeki çöp konteynerinin yanında ceset torbaları gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede ceset torbalarının boş olduğunu belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ceset torbalarını kaldırdı.