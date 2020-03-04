Çorlu tren kazası ailelerinin davası ertelendi

04 Mart 2020 Çarşamba, 16:37

Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlarının, polis müdahalesine uğradıkları Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapması nedeniyle haklarında açılan davanın ilk duruşması görülemedi. Mahkeme, salonun fiziki durumunun yetersizliği nedeniyle duruşmayı 13 Nisan 2020 tarihine erteledi.

“BİZİM ÇOCUKLARIMIZ ÖLDÜ, BİZ SANIK DEĞİLİZ”

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları 12 Haziran 2019’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde Adalet Nöbeti tutmak istemişti. Polis aileler çok sert müdahale ettiği eylemdeki ailelere ve avukatlara açılan davanın ilk duruşması Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Ancak çok sayıda kişinin katıldığı duruşma için salon yetersiz kaldı.

Çok sayıda müştekinin olduğu bilinmesine rağmen küçük bir duruşma salonunun verilmesine tepki gösteren avukatlar, bu koşullarda duruşma yapılamayacağı için büyük bir salonun hazırlanmasını talep etti. Mahkeme başkanının yoklamanın yapıldığı sırada katılanların isimlerini söyleyen Avukat Mürsel Ünder'e sanık olduğu için müdahale edemeyeceği uyarısında bulunması üzerine Ünder, “Bana yer gösterin de oturayım” dedi. Salonda tartışma çıkarken, tren faciasında çocuğunu kaybeden Hüseyin Şahin, “Bizim çocuklarımız öldü, biz sanık değiliz” dedi.

Duruşma salonunun yetersiz olması nedeniyle mahkeme heyeti, Adli Yargı İnceleme Komisyonu’na yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma salonun fiziki durumunun yetersizliği ve müdafi sayısının çok olması nedeniyle davanın Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkeme salonlarından birinde görülmesi talep edildi. Duruşma 13 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

“GERÇEK SORUMLULAR YARGILANANA KADAR BİR ADIM GERİYE ATMAYACAĞIZ”

Duruşma sonrası Çorlu aileleri tarafından yapılan açıklamada, “25 canını yitiren ailelerin burada yargılanıyor olması bir utançtır” denildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Adalet arayışı olduğumuz bu süreçte katliamdan sorumlu olanlar yargılanmazken biz komik olarak adale aradığımız için mahkemeye geliyoruz. Çorlu faciası aileleri birbirlerine kenetlenmiş büyük bir ailedir. Adalet arayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Burada yargılanıyor olmak hem bizler adına hem de sanık olan avukatlar adına utanç vericidir. Fakat bu utanç bize ait değildir. Bu utanç, bu ayıp bizi Anayasa Mahkemesi önünde darbeden, sesimizi kısmak isteyen ve şikayetçi olarak bizi buraya getirenlerin ayıbıdır, o yüzden bu ayıbı onlara ithaf ediyorum. Biz Çorlu aileleri olarak adalet talebimizi meydanlarda, sokaklarda, Anayasa Mahkemesi önünde, her yerde haykırmaya devam edeceğiz. Atılan tweetlere açılan soruşturmalar, hakkımızda açılan davalar, bizi adalet talebimizden bir adım geriye attırmayacaktır. Biz 25 canımızı bıraktık hala bir kişi bile yargılanmıyor, Adalet adalet adalet diyoruz. Bunun için yargılanacaksak ben yine AYM önünde çıkıp bağıracağım, yine Çorlu Mahkemesi önünde isyanımı, taleplerimi dile getireceğim. Biz aileler olarak birbirimize kenetlendik. Gerçek sorumlular yargılanana kadar bir adım geriye atmayacağız.”