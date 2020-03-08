Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a seslendi: Sen de kapıları aç

08 Mart 2020 Pazar, 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim kadına bakış açımız çok nettir. İnsanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkarırsanız çıkarın geriye insanlık kalmaz. Erkek olarak kendimiz için ne istiyor ne bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içerisinde olmamız gerekiyor. Nerede kadınlara ayrımcılık aşağılama varsa orada helak vakti yakındır demektir. Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. biz cahiliye döneminin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen zihniyeti yaşamak istemiyoruz. bazı toplumlarda benzeri var.

KÜLTÜRÜMÜZDE AYRIMCILIK YOKTUR

Bizim inancımızın da kültürümüzün de özünde böyle bir ayrımcılık yoktur. İnsanların tamamını tornadan çıkmış gibi değerlendirmek zalimce bir yaklaşım olur. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanın insana yaptığı zulümlere şahit oluyoruz. Bu konuda her gün dünyanın dört bir yanından gelen haber ve görüntülerle karşılaşıyoruz.

Her krizin faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Suriye'deki insani krize baktığınızda altında çocuklar ve kadınları göreceksiniz. Sınırlarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizin önemli bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bizim yüreğimiz dağlanırken insanlık buna sessiz kalıyor. Avrupa yolunda en çok sıkıntıyı kadınlar ve yavruları çekmiyor mu? Yunan askerleri botları şişlemek suretiyle anne ve çocuklar ölümle mücadeleyi vermiyor mu? Batı bunlar karşısında ne yapıyor, yüreği yanıyor mu? Sesi çıkıyor mu? Bu tablo karşısında yüreği yanmayanın insanlığından şüphe etmek gerekir. Karşımızda sadece kendi konforu için bu manzaraya sırtını dönen koskoca bir dünya var.

VİCDANLARI NASIR TUTMUŞ BİR DÜNYA

Suriye'de 9 yıldır süren insani krizde hayatını kaybeden 1 milyon insandan çok büyük bir bölümü kadın ve çocuk. Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim. Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır.

Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak, senden gelip geçecek Avrupa'nın başka ülkesinde kalacak. Neden rahatsız oluyorsun? Ey Yunanistan sana sesleniyorum, sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine. Kapımıza dayanan 1.5 milyon mülteci var. Geçici de olsa bir ateşkes imzaladık. Temennim odur ki bu burada kalır.

DESTEK GÖRMEDİK

Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Umarım Belçika'dan daha iyi neticeler alarak döneriz. AB verdiği sözleri yerine getirmedi. AB taahhütlerini yerine getirmedi. Mülteciler için 40 milyar dolar üzerinde destek sağladık. Avrupa'nın desteği ise 3 milyar euro. 40 milyar dolar nere, 3 milyar euro nere?

Halkını katleden rejimi durdurma konusunda önemli başarılar elde ettik. Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı Suriye'de hayatını kaybeden 1 milyon sivil sayısına İdlib'de de bu kadar kişi katılacaktı. Buradan bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal etme amacı olmamıştır. Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile İdliblilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin teminini arzu ediyoruz.

1 AYDA 59 ŞEHİT VERDİK

Rejimin amacı topraklarını kurtarma olsaydı ülkesinin doğusundaki terör oluşumuna karşı harekete geçerdi. Rejim bunun yerine masum İdlib hakına saldırmıştır. Türkiye olarak İdlib'de fiili operasyon sürdürdüğümüz 1 ayda toplam 59 şehit verdik. Buna karşılık rejimin 3 bin 400 unsurunu etkisiz hale getirdik."