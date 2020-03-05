Cumhurbaşkanı kararıyla MEB’den Maarif Vakfı’na yeni kaynak aktarılıyor

05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

3 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2211 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı”nda, “Türkiye Maarif Vakfı’na vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 684 milyon Türk Lirası’na kadar kaynak aktarılabilir” ifadesi yer alıyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, vakıfların ticari şirket olmadığını ve bir sermaye ile kurulamayacağına dikkat çekerek “Milli Eğitim Bakanlığı kamusal eğitimden sorumlu kamu erkidir, tüm yurttaşlara eşit kamu hizmeti vermekten sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı varken devletin bir ‘sivil’ örgütlenmeye gitmesinin açıklanabilir bir tarafı yoktur. Kamu erkinin sorumluluğu vakıflara devredilemez” dedi.

DOKUNULMAZ YAPI

Milli Eğitim Bakanlığı’ nın, devletin “Türkiye ve yurtdışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek, geliştirmek, okulöncesi eğitimden üniversiteye kadar burs vermek, okul, yurt gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alacak eğitmenleri yetiştirmek, araştırmalar ve toplantılar yapmak, geliştirmek, yayınlar ve metotlar geliştirmek” sorumluluğunun Maarif Vakfı’na verilmiş durumda olduğunu vurgulayan Aydoğan, şunları söyledi:

“Vakfın faaliyete geçmesi süreciyle birlikte yurtdışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm eğitim birimlerinin kapatılması, vakfın herhangi bir organında görev alan kişilerin yurtdışında görevli müşavirlere tanınan haklardan ve yetkilerden yararlanması, Maliye Bakanlığı’ nın yurtiçinde ve yurt dışında dilediği taşınmazı Maarif Vakfı’na bedelsiz olarak devredebilmesi ve kuruluş için harcanacak bir milyon liranın Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden vakfa aktarılması gibi düzenlemeler ile devlet var olan kamu kurumlarının tüm yetkilerini, sorumluluklarını Maarif Vakfı’na devretmiş oldu.

Yönetimin Cumhurbaşkanı ve hükümetin atadığı kişilerden oluşması, görevlilerin ücretlerinin mütevelli heyeti tarafından belirlenmesi, görevlilerden birinin değişmesi sürecinde yeni görev verilecek kişinin heyet tarafından belirlenecek olması siyasi iktidar değişse dahi var olan yapının dokunulmaz olduğunu göstermektedir.

Resmi Gazetede yer alan karar bize Maarif Vakfı’na sınırsız kaynakların aktarılmaya devam edileceğini göstermektedir. Eğitim ve bilim emekçileri için insanca yaşanacak bir ücret talep ettiğimizde, öğretmen atamaları için bütçemiz yetersiz cevabı verilirken, öğrencilerimize, okullarımıza bütçe talebimiz noktasında adım atılmazken bakanlığın bütçesinden vakfa kaynak aktarımı bizim için kabul edilmezdir. Devlet vakıf kuramaz. Yasalarla kendisine verilmiş kamusal eğitim sorumluluğunu başka bir yapıya aktaramaz. Aktardıkları bütçe halkın bütçesidir, halka, eğitim ve bilim emekçilerine, öğrencilerimize rağmen vakfa ‘bağışta’ bulunmaya kimseyi zorlayamaz.”