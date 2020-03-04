Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta gideceği Rusya Federasyonu'nda, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
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