Cumhuriyet, Fahrettin Altun ile Vakıflar arasında yapılan kira sözleşmesine ulaştı

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberimizin ardından yaptığı açıklamada Altun’un 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen ihalede, söz konusu arsa için en yüksek teklifi verdiğini açıklamıştı.

Edilen bilgiye göre arazi kiralama ihalesinde en yüksek teklifi verdiği belirtilen Altun, söz konusu araziyi yıllık 3 bin 100 liraya 10 yıl süreyle kiraladı. Arazinin 10 yıllık toplam kiralama bedeli 31 bin lira ediyor.

13 Nisan 2020 tarihinde başlayan kiralama 12 Nisan 2031 tarihinde sona erecek. Kiralama amacı arsa - bahçe görünen toplam 241 metrekare arsanın aylık kirası ise yaklaşık 258 lira ediyor. Kiranın her ay peşin ödeneceği öğrenildi.

İBB YIKMIŞTI

Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı evinin yanındaki araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmış mahalle sakinlerinin çivi bile çakamadığı bölgede araziye birçok noktadan görünen beton taşlardan bir de duvar ördürmüş, jiletli teller çekmişti. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine geçen pazartesi günü çardak ve şömine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı.