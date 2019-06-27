Başkan çalışmaları denetledi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak yenileme çalışmalarının yürütüldüğü Türkmenistan Parkı’nı ziyaret eden Başkan Oktay daha sonra Armutalan ve Beldibi mahallelerinde yapımı süren parklarda incelemelerde bulundu. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Oktay, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil; “Türkmenistan Parkı’nda hava şartları nedeniyle zeminde bulunan kauçuk malzemenin çocukların sağlığını açısından değiştirilmesi gerekti. Kalkan kauçukların altındaki beton zeminin de yıllar içinde deniz tuzunun etkisiyle tamamen eridiği ortaya çıkınca, bozulan zeminin de yenilenmesi gerekti. Çalışmaları avantaja çevirip oyun alanında küçük bir genişletme yaparak ikinci bir oyun grubunu ekleme imkânına kavuşacağız. Birkaç gün içerisinde sona erecek çalışmalar neticesinde parkımız çocuklarımız için daha güvenli, daha çok oyun oynanabilir hale gelecek,”dedi.

Çalışmaların Türkmenistan Parkı ile sınırlı olmadığını dile getiren Erdil, “Diğer bölgelerimizde de park yapımlarımız devam ediyor. Armutalan ve Beldibi mahallelerinde tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Çocuklarımızın güvenliği için yaptığımız çalışmalarda etrafa verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Her şey çocuklarımızın daha güvenli alanlarda oyun oynayabilmesi için”dedi.