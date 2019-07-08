Selçuk Efe'te şeftali bayramı

Selçuk Efe'te Belevi mahallesi tarihin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Şeftalinin emek ve sabırla topraktan dala uzanan yolculuğuna, çeşitleri ve tatlarına adanan şenlik çevre il ve ilçelerden büyük ilgi gördü. Şenliğe; Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Güller, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP Yönetim Kurulu üyeleri, CHP’li ve AKP'li Meclis Üyeleri ile Selçuk, Belevi ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEFTALİ İÇİN PEDAL BASTILAR

Selçuk Efes günlerce şen şeftali şenliği heyecanını yaşadı. Çiçeklerinin açışı baharı müjdeleyen, çeşitleriyle damakta tat bırakan, Selçuk Efes'in tarımdaki yüz akı meyvelerinden şeftaliye adanan şenlik gün boyu çeşitli etkinliklerle sürdü.Selçuk’taki birçok bisiklet gruplarını da bir araya getiren Şen Şeftali Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Belevi şeftali şenliği, 200 bisikletçinin katıldığı ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz CeritoğluSengel’in Belediye Hizmet binası önünden start vererek "Şeftaliyle Pedalla" adlı bisiklet turu ile başladı. Başkan Sengel’in de katıldığı bisikletçiler, Belevi girişinde alkışlarla karşılandılar.

KADINLARLA HASAT YAPTI

Bloggerların da ilgi gösterdiği şenlikte Belevi girişindeki şeftali bahçelerinde köylü kadınlarla birlikte hasat gerçekleştirildi. Üretici kadınlarla hasat tarlasına giden Selçuk Belediye Başkanı Filiz CeritoğluSengel ve beraberindeki Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP Yönetim Kurulu üyeleri, CHP’li Meclis üyeleri kadınlarla birlikte şeftali topladı.Hasadın ardından Seferihisar belediye bandosunun eşlik ettiği şenlik korteji rennkli görüntülerle Belevi sokaklarını şenlendi. Başkan Sengel, katılımcılarla birlikte stantları dolaştı. Halk oyunu ve dans gösterilerinin ardından Şen Şeftali Şenliği kapsamında düzenlenen “En İyi Şeftali Yarışması ve En İyi Şeftalili Yemek ve Tatlı” yarışması finalistleri yarışma heyecanını yaşadı. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

ÜRETENİ KORUMAK GÖREVİMİZ

Şeftali Şenliğinde konuşan ve konuşmasında; seçimden önce Belevi Cumhuriyet meydanında tüm Belevili halka söz verdiği gibi Belevi’ye yakışan bir şenlik düzenlemenin gururunu yaşadıklarına vurgu yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz CeritoğluSengel, “Tüketimin fazla olduğu, tarım politikalarının günden güne aşağıya indiği bir ortamda bir şeyleri üretenleri ve üretimi korumak istiyoruz. Üreticiye can suyu olmak istiyoruz. Çünkü yerel yönetimlerin böyle bir etkisi vardır.” Dedi.“Yerel yönetimlerin mevcut olabilecek bilgi birikimini tarıma kanalize ederse; tarım ve kırsalda bir kalkınma gerçekleşir” diyen Başkan Sengel; “Ne mutlu bize ki; İzmir gibi bir yerde yaşıyoruz. Sayın Aziz Kocaoğlu’nun bıraktığı yerden şimdi Tunç Başkan devraldı. Çünkü yerinde kalkınma en önemli esas. Çünkü bir yeri yerinden yönetmek ve kalkınmayı yerelden sağlamak bizim gibi bu mevkide bulunan insanlar için bir yükümlülüktür” dedi.

‘ÇİFTÇİMİZ GURURUMUZDUR’

Selçuk’un Artemis’in bereketli elinin değdiği bir meyve cenneti olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Bu bereketli topraklara sahip çıkan çiftçimiz var. O çiftçi grubumuz iyi ve doğru tarımın nasıl yapıldığını öğrenmemiş olsaydı; şu anda bu şenliği yaparken bu kadar gururlu olamazdık. Emeği geçen bütün çiftçilerimize, arazi sahiplerimize, sabahın erken saatlerinde şeftali toplamaya gidenlerin emeklerine sağlık. Sizler iyi ki varsınız. Biz sizin daha iyi ve verimli tarım yapması için katkı koyacağız” dedi.

Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımın ve çiftçinin yanında olduğunun altını çizen Başkan Sengel, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözleriyle noktaladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal yaptığı konuşmada kurtuluş savaşı sürecinden cumhuriyetin kuruluşuna kadar ekonomik gelişmede tarımın önemine değinerek; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarıma verdiği örneklerle anlattı. Bugün bazı ekonomik politikalar sonucunda çiftçilerin yoksullukla mücadele etmek zorunda olduğunun altını çizen Sarıbal; “Yeni dünyanın üç önemli sektörü var. Onlar da enerji, su ve gıdadır. Tarımda kalkınmanın yerelden başlayıp genele yayılacağının altını çizen Sarıbal; Selçuk’un şeftalinin yanı sıra daha birçok meyve çeşidi yönünden de zengin olduğuna vurgu yaptı.Belevi Şen Şeftali Şenliği Tolga Çandar Konseriyle sona erdi.