Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti... Anthony Musaba, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, transfer dönemi başladığında Hollandalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 6 milyon euro'yu Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba'yı resmi olarak kadrosuna katacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Musaba, transferin resmileşmesinden önce temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi.

İLK MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI

Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuyu transferin başlayacağı 2 Ocak'ta resmi olarak kadrosuna katacak.

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmesiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.