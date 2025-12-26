Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe aylar sonra seslendi ‘Ne ile suçlandığım belli değil’

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 3 Haziran 2025’ten bu yana tutuklu bulunmasına ilişkin uzun bir aradan sonra ilk kez yazılı açıklama yaptı. Avukatı aracılığıyla mesajını yayımlayan Bahçetepe, hayatında hiç tanımadığı bir kişinin iftirası nedeniyle tutuklandığını belirterek, hakkındaki suçlamanın geldiği aşamada ortadan kalktığını savundu.

Bahçetepe açıklamasında, tutukluluğu nedeniyle ailesinden, yakınlarından ve Gaziosmanpaşa halkından ayrı kaldığını ifade ederek, sürecin tamamen iftiraya dayalı anlatımlar üzerine kurulduğunu söyledi. Dosyada iftirada bulunduğu öne sürülen kişilerin suçlamaları reddettiğini ve bazı şüphelilerin tahliye edildiğini hatırlatan Bahçetepe, buna rağmen kendi tutukluluğunun devam etmesini eleştirdi.

Bahçete’nin açıklaması şöyle:

“Vicdan sahibi herkesin malumu olduğu üzere hayatımda hiç görmediğim ve dolayısıyla tanış dahi olmadığım bir kişinin iftirası sebebiyle 03.06.2025 tarihinden beri haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutukluyum.

Bu tarihten beri eşimden, ailemden, dostlarımdan ve hizmet etmek için uzun uğraşlar verdiğim ve sonunda hizmet etmeye hak kazandığım Gaziosmanpaşa Halkından ayrıyım.

Bu ayrılığın sebebi ise ismini dahi dosyadaki iftirası sebebiyle öğrendiğim şahsın iftiraya dayalı anlatımıdır.

İşbu açıklama tarihi itibariyle de iftiraya uğrayan şüphelilerin reddettiği suçlama sebebiyle tarafıma atılan iftira ortaya çıkmış olup soruşturma dosyasında aşamalarda serbest bırakılan şahıslar da göz önüne alındığında tarafıma yöneltilen suçlama konusu da düşmüştür. Hal böyle iken gelinen aşama itibariyle tarafımın ne ile suçlandığı ve hangi suçlamaya dayalı tutukluluk halimin devam ettirildiği belli değildir.

Zira “Ben Hakan Bahçetepe’ye asla para vermedim”, “Böyle bir olay asla olmadı”, “İftira sahibi şahıs bize ticari husumet güdüyor” anlatımlarında bulunan kişiler tutuklanmış ve sonrasında tahliye olmuşken benim neden hala tutuklu olduğum belirsizdir.

Yine belirtmekte fayda var ki muhtelif aşamalarda verilen serbest bırakma ve tahliye kararı işbu soruşturma kapsamında tarafıma yöneltilen suçlamanın düştüğünü göstermektedir.

Tarafıma yöneltilen iftiraya dayalı suçlama serbest bırakma ve tahliye kararlarına bakılırsa düştüğüne göre belirtmek isterim ki tarafımın suçu yıllar sonra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nı yıllara yayılan büyük bir emek ve özveri sonucunda kazanmak mıdır? Tarafımın suçu Gaziosmanpaşa’da kibir dünyalarını yıkmak mıdır?

7 aydır tutukluluk halim devam etmektedir. 7 aydır haksız ve hukuka aykırı olarak ve hatta soruşturma içeriğine çelişki oluşturacak şekilde maktu şekillerde tutukluluk halimin devamına karar verilmektedir.

Avukatımın yapmış olduğu itirazlara karşı karar verilmemekte yahut verilen kararlar avukatıma tebligat yapılmamaktadır. Bu hususta ısrarlı itirazlarımıza 16.12.2025 tarihinde ret cevapları, tek bir tebligatla toplu gönderilmiştir. Tüm bu durumlar göstermektedir ki açık ve net bir şekilde savunma ve adil yargılanma hakkım ihlal edilmektedir.

Tüm bu açıklamalarım neticesinde son olarak ifade etmek isterim ki “Adalet mülkün temelidir” anlayışıyla hukuka güvenmeyi isteyerek haksız, gerekçesiz ve suçlama dahi kalmayan tutukluluk halimin sona erdirilerek adil yargılanmayı beklemekteyim.

Saygılarımla.”