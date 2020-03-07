Cumhuriyet’in haberi Meclis’in gündeminde

07 Mart 2020 Cumartesi, 16:17

Şampiyon sporcu Sadık Pehlivan’ın Alevi olduğu ve namaz kılmadığı gerekçesiyle Milli Takım’a alınmadığı, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından hakarete uğradığı iddiası spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

İki önerge verildi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, milli sporcu Sadık Pehlivan’ın iddialarını Bakan Kasapoğlu’na sordu. CHP’li vekil TBMM’ye sunduğu yazılı önergede, Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz için adli, idari ve cezai bir soruşturma açılıp açılmadığının bilgisini istedi.

Murat Bakan, Sadık Pehlivan’ın Alevi olduğu ve namaz kılmadığı için Milli Takım’a alınmadığını açıklaması üzerine “Bakanlığınız tarafından Akyüz hakkında ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur” diye sordu. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da skandal iddialar üzerine TBMM’ye soru önergesi verdi.

