Çünkü onlar Saray kuzusu

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar-oğlu, kendisine yönelik hakarete yanıt vermediğini ancak Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un aynı ifadeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanmasına tepki gösterildiğini belirterek, “Gereksiz bir kavganın parlamentoya hiçbir kazanç sağlamayacağını ifade etmek isterim” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları dile getirdi:

Hakaretini kabul etmiyorum: Parlamentonun çatısı altında yapılan bütün konuşmalarda, mutlak sorumsuzluk vardır. Ama bu her konuşanın, canının istediği gibi konuşması, önüne gelen herkese hakaret etmesi anlamına gelmez. Sayın Erdoğan’ın, burada söylenmesi mümkün olmayan, terbiyemin izin vermediği belli cümleleri kullanarak bana hakaret etmesini asla kabul etmiyorum. Kendisine de hiçbir cevap vermedim.

Parlamentoda kavga istemiyoruz: Grup Başkanvekilimiz onun kullandığı cümlelerin aynısını kullandı. Kızıyorlar neden böyle söylüyorsun diye... İyi de asıl öbürüne kızmak lazım. Biz parlamentoda kavga istemiyoruz. Gereksiz bir kavganın parlamentoya hiçbir kazanç sağlamayacağını ifade etmek isterim.

26 Şubat’ta düğmeye bastı: Medya üzerinde olağanüstü baskı var. Namuslu gazeteciler kendi medyalarını oluşturdular. OdaTV güçlü bir internet sitesi. “Bunu nasıl susturacağız” diye düşünüyorlar. Erdoğan 26 Şubat’ta düğmeye basıyor. OdaTV’yle ilgili soru soruyorlar. “Ben bunun suç duyurusunu şu anda yapıyorum” diyor. Libya’dan 3 şehidimizin haberini veren Erdoğan. Defnedilmesi sosyal medyada yer aldı. Bir gazeteci arkadaşımız bunu haber yaptı. Arkasından Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser hapisteler. Gizli hiçbir şey yok. Her şey açık. Her şey biliniyor.

Bu ülkenin onurusunuz: Buradan o gazeteci arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizler bu ülkenin onurusunuz. Hiçbir gücün önünde diz çökmeyen gazetecilersiniz. Gazeteciliğin hakkını veriyorsunuz. Gazeteciliğin hakkını verdiğiniz için bir sivil darbe döneminde bedel ödetiyorlar ama ödenen bedel Türkiye’nin aydınlığa çıkma bedelidir. Savcıların talimat aldıklarını biliyorum ama bir vicdan kırıntısı kalmışsa süratle iddianameleri hazırlayın ve gönderin. Bugün hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunun yaşandığı bir dönemdeyiz.

SARAY’IN ‘KUZU’SU

CHP lideri Kılıçdaroğlu grup konuşmasında gazetemizin dünkü manşetinde yer alan “Saray’ın kuzusu” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Birilerine her türlü cefayı çektirirsiniz, yasalara aykırı olarak evini basar, gözaltına aldırır ve tutuklarsanız ama Burhan Kuzu’ya bir şey yapmaz. Çünkü o Saray’ın kuzusu. Telefon eder kaçakçıyı bırakın der, bırakırlar. Yalnızca Burhan Kuzu mu? Erdoğan’ın avukatları var. Ama Barış Terkoğlu’na gelince yakalayın. Niçin? Düzgün adam. Diz çökmüyor. İstediğiniz kadar atın, asla dürüst hiçbir gazeteci egemen güçlerin karşısında diz çökmeyecektir.