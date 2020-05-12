Cüppeli'den Perinçek'e teşekkür
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet'e destek açıklamasında bulunan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e teşekkür etti.
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek katıldığı televizyon programında LGBT + bireyleri hedef alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı savunmuştu.
Perinçek programda CHP belediyeleri suçlayarak, "Kadıköy ve Şişli Belediyesi, çocukları eşcinselliğe özendiriyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Bunun üzerine Diyanet bir açıklama yaptı. Bence Diyanet’in yaptığı açıklama çok yerindedir. Bir açıklama Diyanet tarafından yapılınca yanlış olmaz. Kur’ana göre referanslar ortaya konularak bir açıklama yapıldı. Ben Diyanet’in eşcinsellere yönelik açıklamasını çok isabetli buluyorum” ifadesini kullanmıştı.
Perinçek'in bu açıklamalarının ardından, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından Perinçek’e teşekkür ederek, “Diyânet’i destekleyen ve değerlerimizi azîz tutan Doğu Perinçek kardeşimize şükrânlarımızı arz ederiz” dedi.
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