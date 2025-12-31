Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün deniz kenarındaki araziyi satma planı tutmadı: Kamuoyunda büyük tepki toplamıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aydın Didim Altınkum’da, denizin hemen kıyısında bulunan 4 parsellik taşınmazı satışa çıkardı. İhaleye katılımcı olmadığı için taşınmaz satılamadı. Gazetemiz Cumhuriyet, satışı için ihaleye çıkılan taşınmazın geçmişine ve ihale sürecinin detaylarına erişti. Müdürlük, araziyi kiralayarak hem doğayı koruyabilecek hem de gelir elde edebilecekken arazinin satışını yapmayı tercih etti. Kiralandığı koşullarda en fazla 50 odalı bir turizm tesisi ve bin 300 metrekarelik bir ticari alan yapılabilen alanın satılması halinde, satın alan kurum, kuruluş veya kişiler bu arazide emsal değişikliği yaparak inşaat alanını artırabilir. Bu da çevre katliamına yol açabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aydın Didim Altınkum’da, denizin hemen kıyısında bulunan 4 parsellik taşınmazı satışa çıkardı. 3 milyar liralık muhammen bedel üzerinden dün ihalesi yapılan yaklaşık 18 bin metrekarelik taşınmaz, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Muhalefet temsilcileri kararı eleştirirken, kamuoyunda bazı yanıltıcı bilgiler dolaşıma sokuldu. İhaleye katılımcı olmadığı için taşınmaz satılamadı. Gazetemiz Cumhuriyet, satışı için ihaleye çıkılan taşınmazın geçmişine ve ihale sürecinin detaylarına erişti.

ARAZİNİN SATIŞI DOĞA KATLİAMINA YOL AÇABİLİRDİ

Medyada kamu arazisi olarak geçen arazi, aslında kamuya ait değil. Vakıf arazisi olan arsa, vakfedilme koşulları kapsamında gelir getirmesi gereken bir durumda. Yani taşınmaz üzerinde gelir getirici olma zorunluluğu bulunuyor. Taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu ve kiralandığı koşullarda 0.30 emsal ile sınırlı. Mevcut haliyle en fazla 50 odalı bir turizm tesisi ve bin 300 metrekarelik bir ticari alan yapılabiliyor. Böylece yeşil korunmuş, arsa da gelir getirici hale gelmiş oluyor. Buna karşın Vakıflar Genel Müdürlüğü, kiraya verdiği koşullarda hem gelir elde edeceği hem de çevreyi bir nebze koruyabileceği araziyi satmayı tercih etti. Tercihin sebebinin ise deprem bölgesinde hasar alan tarihi yapıların restorasyonunun masrafları olduğu öne sürülüyor. Deniz kenarındaki arazinin satışının yapıldığı koşullarda, araziyi satın alan kurum, kuruluş veya kişi, ilgili birimlere başvurarak emsal değişikliği yapabilir, plan notlarıyla inşaat alanını artırabilir. Yani arazinin satışı, doğa katliamına yol açabilir.

MÜDÜRLÜK, MECLİS KARARINI UYGULAMADI

Söz konusu arazi, 22 Şubat 2021 tarihinde Vakıflar Meclisi’nden alınan karara göre uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde ihaleye çıktı. 10’dan fazla kişinin belge aldığı, 5’ten fazla firmanın yarıştığı ihaleyi bir şirket 4 milyon 961 bin liralık aylık bedelle kazandı. Buna karşın Aydın Bölge Müdürlüğü, şirketin ortaya çıkan aylık bedeli ödeyemeyeceğine karar vererek ihaleyi iptal etti. Daha sonra 10 Haziran 2024’te mecliste taşınmazın uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılması kararı alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz konusu kararı uygulamadı. En son meclisten taşınmazın satışına yönelik ihale yapılması kararı çıktı. Dün taşınmazın yapılmasına yönelik ihale de katılımcı bulunamaması sebebiyle sonuçsuz kaldı.