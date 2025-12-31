İtalyanlar duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.12.2025 00:18:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.

Transferde adı Galatasaray ile geçen Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’deki geleceği netleşiyor.

Calciomercato’nun haberine göre, teknik direktör Cristian Chivu’nun oyun planında merkezde yer alan tecrübeli futbolcu için kulüp, yılın ilk günlerinden itibaren sözleşme yenileme çalışmalarına hız verecek.

OCAK AYINDAN SONRA...

Mevcut sözleşmesi 2027’de bitecek olan milli futbolcu için Inter’in yol haritası açık: Kontratı 2029’a kadar uzatmak.

Menajeri Gordon Stipic ile kulüp arasındaki temasların arttığı, ocak ayından sonra sürecin resmiyet kazanacağı ifade ediliyor. Yönetimin ise takım içi dengeleri korumak adına görüşmeleri sakin ve kontrollü bir şekilde yürütmeyi amaçladığı aktarıldı.

EKONOMİK ŞARTLAR ETKİLİ

İddiaya göre görüşmelerde en hassas başlık ekonomik şartlar olacak. Lautaro Martinez’in ardından yıllık 6,5 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olan Hakan için Inter cephesinin ücret artışına temkinli yaklaştığı belirtiliyor.

Şubat ayında 32 yaşına girecek olan yıldız futbolcu için kulübün önceliğinin, mevcut maaş seviyesini koruyarak sözleşme süresini uzatmak olduğu kaydedildi.

19 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu’nu yalnızca bugünün değil, geleceğin de önemli bir parçası olarak gördüğü ifade edildi.

Inter forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

