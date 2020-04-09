Daron Acemoğlu'ndan korkutan uyarı: Yaşanan hafif bir resesyon değil

09 Nisan 2020 Perşembe, 12:34

Massachusetts Institute of Technology Öğretim Üyesi Prof. Daron Acemoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan resesyonun hafif bir resesyon olmadığını ifade etti, Acemoğlu Türkiye’nin bu süreçte uluslararası kuruluşlarla çalışması gerektiği önerisinde bulundu

Massachusetts Institute of Technology Öğretim Üyesi Prof. Daron Acemoğlu Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, çok fazla bilinmeyen olduğunu ve bu yaşananın 'hafif' bir resesyon olmadığını söyledi. Acemoğlu "Şirketlerin batması, birçok insanın iş dünyasından kopması, talebin çok düşmesi tabii ki olan şeyler ve olmaya devam edecek. Bunu doğru politikalarla en hafif şekilde atlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin hala sağlık sistemi ve sosyal mesafe konusunda yeterli tedbir almadığını kaydeden Acemoğlu "örneğin Almanya, Güney Kore'nin yaptıklarını ABD bile yapmakta zorlanıyor, çünkü çok büyük bir ülke. Türkiye'de, Asya 'da daha birçok problemler var. İkincisi devletlerin elindeki kaynaklar değişik, örneğin Türkiye, Brezilya zaten ekonomik olarak iyi durumda değildi, bunun üzerine virüsü etkisi de gelince işleri zorlaştırıyor. Bu kaynak farklılıklarına rağmen bir şekilde uluslarası sistemin beraber çalışıp bu probleme doğru yanıt getirmesi lazım" dedi.

İŞSİZLİK ARTACAK

Virüs salgınından dünyada bazı ekonomilerin daha ağır, bazılarının daha hafif yara alacağını kaydeden Acemoğlu tüm dünyada şirket ve devletlerin borçlarının artacağını ifade etti ve "eğer kurumları kuvvetlendirebilirsek devlet borcundan korkmamalıyız. Denetleyerek kurumlarımızı daha da kuvvetlendirelim ki kriz bitince borçları doğru biçimde geri ödeyelim" yorumunu yaptı.

Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerin krizden daha az etkileneceğini kaydeden Acemoğlu "Bundan birkaç ay sonra ekonomiler toparlanmaya başladığında genç nüfus dinamizm getirebilir ama örneğin işsizlik de artabilir ve bunun derin etkileri olabilir" dedi.

YETERİNCE ÖNLEM ALMADI

Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarla çalışması gerektiğini belirten Acemoğlu "Türkiye'nin yeterince önlem aldığını düşünmüyorum, önce virüsün etkisini durdurmak lazım, eğriyi düzleştirmek lazım, aynı zamanda ekonomiyi de kuvvetlendirmek lazım, bunun için Türkiye'nin bence uluslararası koordinasyona ihtiyacı var. IMF ya da dışarıdan gelen bir sistemin getirdiği güvene ihtiyacı var. Kaynaklar kısıtlı olduğu için bu tek başına yapılacak birşey değil" şeklinde konuştu.

ÇİN KISA VADEDE ESKİ DURUMUNA GELEMEYECEK

Acemoğlu Çin'in hala ihracata çok bağlı bir ülke olduğunu, virüs salgınını atlatmış görünse de dünyada ihracat talebinin düşük olmasından dolayı büyümeyeceğini ve ekonomisinin kısa sürede eski haline gelemeyeceğini söyledi. Acemoğlu "insanlar hemen sokağa dökülmeyecek, hala bir endişe var, küreselleşmiş bir dünyadayız, yani bir yerde virüsün kalkması yeterli değil. Yeniden aynı sürece girme olasılığı var, dünyanın her yanında virüsle mücadelenin devam etmesi lazım" dedi.