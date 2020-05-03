DASK sigortası nasıl yapılır?

03 Mayıs 2020 Pazar, 04:56

Zorunlu deprem sigortası, yani DASK, konut sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türü. Devlet tarafından zorunlu kılınan DASK sigortası depremin sebebiyet verdiği yangın, patlama, yer kayması gibi binada meydana gelen hasarları karşılar.

DASK sigortası primi, bölgelerdeki deprem riskine göre değişir. Yüksek riskli bölgelerin DASK primi daha yüksek iken, düşük riskli bölgelerde daha az prim ödenir.

Her yıl yenilenmesi gereken DASK sigortası için nereye başvurulur? DASK sigortası için gerekli belgeler nelerdir?

DASK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay. Evinizi dolayısı ile ailenizi güvence altına almak için yapmak istediğiniz DASK sigortası için en yakın sigorta acentesine veya banka s¸ubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle yapabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes DASK yaptırabiliyor.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) resmi sitesinde DASK için gerekli belgeler şu şekilde belirtilmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:

– Adı

– Adresi

– Telefonu

– Cep Telefonu

– T.C. Kimlik Numarası

– Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

– Açık Adresi

– Tapu Bilgileri

– İnşa Yılı

– Yapı Tarzı

– Toplam Kat Sayısı

– Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

– Brüt Yüzölçümü (m2)

– Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.