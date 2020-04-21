Demirtaş hakkında yeni dava

21 Nisan 2020 Salı, 14:44

Demirtaş hakkında, 5 kez “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlanan iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 14 Temmuz tarihinde görülecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay içtihatlarına da yer verilen iddianamenin sonuç kısmında, iddia makamı Demirtaş’ın HDP ve BDP bünyesinde yapılan kongrelerde, gazete röportajları ve diğer konuşmalarında, "PKK/KCK silahlı terör örgütünü meşru gösterdiğini” iddia ederek, “Bu suretle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesine muhalefet ettiği” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden gönderdiği yazılı savunmada,“Konuşmamın tamamına dair bilirkişi çözümü yapıldığında, içerik daha net anlaşılacaktır. Cümlelerimin önü ve arkası kesilerek yapılan alıntılarla soruşturma yürütülmesi adil ve etkin soruşturma ilkesinin ihlali olur. Her iki konuşmamın da bütünü incelendiğinde, şiddete açıkça karşı olduğum ve kınadığımı belirttiğim görülecektir” dedi.