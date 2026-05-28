Dünyanın en borçlu ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel ölçekte hanehalkı borçluluğu artmaya devam ederken, borç yükünün büyük bölümü iki ülkenin elinde bulunuyor. ABD ve Çin, dünya genelindeki toplam hanehalkı borcunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Verilere göre ABD, 21,2 trilyon dolarlık hanehalkı borcu ile ilk sırada yer alırken, Çin 12,3 trilyon dolarla ikinci sırada bulunuyor.

ABD VE ÇİN BORÇTA İLK SIRADA

Amerikan hanehalkları, yüksek konut fiyatları, kredi kartı harcamaları ve otomobil kredileri nedeniyle küresel sıralamada açık ara ilk sırada yer aldı.

Çin’de ise son 20 yılda hızlanan kredi genişlemesi ve konut piyasasındaki büyüme, borç stokunun yükselmesinde belirleyici oldu.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER ÖNE ÇIKIYOR

Veriler, küresel borçlanmanın ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilerde yoğunlaştığını gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise hanehalkı borç seviyeleri daha sınırlı kalıyor.

Birleşik Krallık 3 trilyon dolarlık borçla üçüncü sırada yer alırken, Japonya ve Almanya 2,5 trilyon dolarla listenin üst sıralarında bulunuyor.

Kanada 2,4 trilyon dolar, Avustralya 2,3 trilyon dolar ve Fransa 2 trilyon dolarlık borç stoku ile öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE 38. SIRADA

Türkiye, 151 milyar dolarlık hanehalkı borcu ile küresel sıralamada 38. sırada yer aldı.

Bu seviye, Türkiye’yi birçok gelişmekte olan ülkenin önüne taşırken, Avrupa ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha düşük bir borç stoku profiline işaret ediyor.

Türkiye’de yüksek enflasyon ve faiz döngüsünün hanehalkı kredi davranışları üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Konut kredileri ve tüketici kredileri, toplam borç stokunun ana kalemleri arasında bulunuyor.

KÜRESEL BORÇTA İLK 10 ÜLKE

2026 itibarıyla toplam hanehalkı borcunda ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

ABD: 21,2 trilyon dolar Çin: 12,3 trilyon dolar Birleşik Krallık: 3 trilyon dolar Japonya: 2,5 trilyon dolar Almanya: 2,5 trilyon dolar Kanada: 2,4 trilyon dolar Avustralya: 2,3 trilyon dolar Fransa: 2 trilyon dolar Hindistan: 1,6 trilyon dolar Güney Kore: 1,5 trilyon dolar

BORÇ YAPISI ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

ABD’de hanehalkı borçlarının önemli bölümü mortgage sistemine dayanırken, gelişmiş ülkelerde yüksek borç seviyeleri çoğu zaman gelişmiş finansal sistemlerin ve yüksek yaşam maliyetlerinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre gelişmiş mortgage piyasaları ve tüketici finansman sistemleri, özellikle Batı ekonomilerinde hanehalkı borçlarının yüksek görünmesinde etkili oluyor.

Çin’de ise kredi genişlemesi ve emlak sektöründeki büyüme, son yıllarda borç stokunun hızlı yükselmesine neden oldu.