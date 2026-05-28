Yandaş gazeteden dikkat çeken kulis: ‘Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu’

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi.

Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram tatilinin ardından çalışmalara hız vereceği ve yeni dönemde 9 kişilik MYK modeli kurmayı planladığı iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haberde, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alması beklenen isimler ve görev dağılımları şu şekilde sıralandı:

Örgüt Yönetimi: Müslim Sarı

Parti Sözcülüğü: Berhan Şimşek

Yerel Yönetimler: Orhan Sarıbal

Genel Saymanlık: Bülent Kuşoğlu

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Deniz Demir

İdari ve Mali İşler: Faik Öztrak

Sosyal Politikalar: Neslihan Hancıoğlu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik

Habere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına Kılıçdaroğlu ile geçmişte uzun yıllar mesai yapmış olan Mehmet Akif Hamzaçebi'nin getirileceği ifade ediliyor.