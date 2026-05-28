Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yandaş gazeteden dikkat çeken kulis: ‘Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu’

Yandaş gazeteden dikkat çeken kulis: ‘Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu’

28.05.2026 18:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yandaş gazeteden dikkat çeken kulis: ‘Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu’

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetenin haberine göre, mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) modeli üzerinde durduğu, örgüt yönetimi, mali işler ve sözcülük gibi kritik görevlere getirilecek isimlerin netleşmeye başladığı öğrenildi. İşte o isimler…
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. 

Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram tatilinin ardından çalışmalara hız vereceği ve yeni dönemde 9 kişilik MYK modeli kurmayı planladığı iddia edildi.  

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haberde, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alması beklenen isimler ve görev dağılımları şu şekilde sıralandı:

Örgüt Yönetimi: Müslim Sarı

Parti Sözcülüğü: Berhan Şimşek

Yerel Yönetimler: Orhan Sarıbal

Genel Saymanlık: Bülent Kuşoğlu

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Deniz Demir

İdari ve Mali İşler: Faik Öztrak

Sosyal Politikalar: Neslihan Hancıoğlu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik

Habere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına Kılıçdaroğlu ile geçmişte uzun yıllar mesai yapmış olan Mehmet Akif Hamzaçebi'nin getirileceği ifade ediliyor.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kayyım Gürsel Tekin, konutunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti
Kayyım Gürsel Tekin, konutunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Genel Sekreteri Gürsel Tekin, istinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na konutunda ziyarette bulundu. Tekin, ardından da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e taziye mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e taziye mesajı 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'i taziye nedeniyle aradı. Cenaze için Manisa'da olan Özel'e ulaşamayan Kılıçdaroğlu'nun mesaj gönderdiği öğrenildi.
'Grup toplantısı' hamlesine CHP'li Emir'den yanıt geldi: 'Kılıçdaroğlu’nun yetkisi ve onayı söz konusu değildir'
'Grup toplantısı' hamlesine CHP'li Emir'den yanıt geldi: 'Kılıçdaroğlu’nun yetkisi ve onayı söz konusu değildir' Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” yazısına CHP'li Murat Emir’den yanıt geldi. Toplantının yapılacağını belirten Emir, “Kılıçdaroğlu’nun yetkisi ve onayı söz konusu değildir” dedi.