Demirtaş: Umutsuz değiliz
Edirne cezaevinde 3,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş genel Başkanı Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Umutsuz değiliz” dedi.
3,5 yılı aşkın süredir Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından açıklamalarsa bulundu.
Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:
"Herkese merhabalar. İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz. Bu süreçte yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları asla unutmayalım. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım.
İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı. Çünkü umutsuz değiliz. Umut ve moral için Saray'a değil, birbirimize bakmalıyız. Dayanışmayı güçlendirmeli, birbirimize yardım etmeliyiz. Çünkü aydınlık ve güzel günler ancak bu şekilde gelir.
Bizi iktidarlar değil; dayanışma, iyilik ve sevgi kurtaracak. Moralinizi hiç bozmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle."
1- Herkese merhabalar. İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz. Bu süreçte yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları asla unutmayalım. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 20, 2020
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