Demirtaş'tan koronavirüs açıklaması

17 Mart 2020 Salı, 20:39

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dünyayı ve Türkiye'yi saran koronavirüsle ilgili twitter üzerinden açıklama yaptı. Dayanışma ve işbirliği vurgusu yaptığı açıklamada Demirtaş, "Tüm insanlığın içinde bulunduğu bu zor zamanlarda, yaşanılanları içeriden, kısıtlı imkanlarla da olsa takip etmeye çalışıyoruz. Tüm toplumun en yüksek dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmesi, salgınla mücadelede çok önemli noktalardan biridir." ifadedelerini kullandı.

"DEVLET-HALK İŞBİRLİĞİ"

Açıklamasında kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir dayanışmanın sağlanması gerektiğini ifade eden Demirtaş,"Devlet ile halk iş birliğinin açık, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi olmazsa olmazdır. Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği sağlanmalı, toplum kendisinden bir şey saklanmadığından emin olmalıdır." dedi.

"HİZMETLER ÜCRETSİZ OLMALIDIR"

İhtiyaç sahiplere bütün tedavi ve gıda ürünlerinin ücretsiz sunulması gerektiğini belirten Demirtaş, mesajında şu sözlere yer verdi; "Her türlü tedavi ücretsiz olarak yapılmalıdır. Özel hastanelerin de kamu hastanesi statüsünde hizmet sunması sağlanmalıdır. Tüm ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, ilaç ve medikal malzemeler ücretsiz şekilde dağıtılmalıdır. Herkese yeterli miktarda ücretsiz elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon görüşmesi hakkı tanınmalıdır. Kamu ve özel sektör çalışanlarına ücretli izin, işsizlerin tamamına işsizlik maaşı verilmelidir. Esnafların tüm vergileri, harçları ve iş yeri kiraları ertelenmelidir."

AMAÇ TOPLUMU KORUMAK

Bireysel menfaatleerin değil, toplumsal çıakrın gözetilmesi gerektiğini söyleyen Demirtaş, "Her yurttaşımızın öncelikli duygusu ve amacı, yakın çevresinden başlayarak tüm toplumu korumak olmalıdır.“Sadece kendimi korurum, gerisi beni ilgilendirmez” diye düşünmek hem hatalı hem de nafile bir yaklaşımdır.Alınması gereken tüm önlemlere en üst düzeyde uyulmalı, bunun yanı sıra dayanışma duygusu ve tüm dünya ile kardeşlik bağları güçlendirilmelidir. Korku ve paniğin değil, virüsle mücadele için en büyük dayanışmayı göstermenin zamanıdır. Her bir yurttaşımız emin olmalı ki, bu zorlu günleri de aşacağız. En güçlü dayanışma duygularımızla birlikte sıcak selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz." dedi.