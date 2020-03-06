‘Devlet barışçıl eyleme hoşgörü göstermeli’

06 Mart 2020 Cuma, 05:41

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” suçundan yargılanan 27 kadının, “barışçıl sebeplerle bir araya geldikleri” gerekçesiyle verdiği beraat kararında, “polisin olaya müdahalesi sırasında çıkan arbedenin kaynağının belirlenemediğine” de dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesi önünde toplanan “Üniversiteli Kadınlar” öncülüğündeki bir grup, Özgecan Aslan’ın katledilmesini protesto etmek amacıyla, 24 Şubat 2015 günü, Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında polis, eylemcilere yolu kapatmamaları için uyarıda bulundu. Kaldırım üzerinden yürüyerek Kızılay’a gelen gruba, basın açıklaması yapacakları sırada polis tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında polisle kadınlar arasında arbede yaşandı. Olaya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda savcılık, 27 kadın hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme” suçundan dava açtı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda 27 kadın hakkında “beraat” kararı verdi. “Beraat” kararının gerekçesinde, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına değinilerek “barışçıl amaçla düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ifade özgürlüğü hakkının demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında olduğu, bu hakların anayasa ile güvence altına alındığı” vurgulandı.

HOŞGÖRÜ VURGUSU

Kararda, barışçıl amaçlarla bir araya gelmiş kalabalıkların toplantı hakkını kullanırken kamu düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen davranışlarına “devletin sabır ve hoşgörü göstermesinin çoğulcu demokrasinin gereği olduğuna” da dikkat çekildi. Sanıkların, Özgecan Arslan’ın tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin protesto eylemini barışçıl sebeplerle yapmak istediklerinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, “eylem nedeniyle toplumsal hayatın etkilenmiş, trafiğin aksamış olduğuna dair bir delil bulunmadığı” ifade edildi. Kararda, sanıkların polise direnmekle de suçlandığı, buna karşın mağdur polis memurlarına ilişkin bir tespit olmadığı da ifade edilerek “Sanık göstericiler ile polisler arasında yaşanan arbedenin kaynağının tespit edilemediği, anayasal haklarını kullandıklarını iddia eden sanıkların kendilerine yapılan şiddetten korunmaya çalıştıklarına ilişkin savunmalarının aksinin ispatlanamadığı” vurgulandı.