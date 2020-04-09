Devlet yasak dedi, Valilik ihaleye çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışının yasaklandığını açıklaması sonrası maskelerin devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılması kararının ardından, Eskişehir Valiliği'nin maske satışı girişimi tartışma yarattı.

Arif Anbar
09 Nisan 2020 Perşembe, 10:49

Satışı yasaklanan, ePttAVM’den ücretsiz dağıtımına karar verilen maskelerin Eskişehir Valiliği'nce ticari kuruluşlara satılacağı ortaya çıktı. Eskişehir Ticaret Odası’nın üyelerine attığı mesajda, 10 ve üzeri çalışanın olduğu işletmelere Valilik tarafından bedeli karşılığında maske temin edileceği ifade edildi.

Firmalar başvurularını internet üzerinden yapacak. Maskeler ücretsiz dağıtılacak denilip eczanelerin ve medikal işletmelerinin maske satışı yasaklanırken, devletin kurumu olan valiliğin satış yapması bu kadarına da pes dedirtti.


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