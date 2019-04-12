Başkan Yavaş, şampiyon güreşçileri kabul etti

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan Yavaş başarılı güreşçiler için pasta kesti.

Sporu teşvik etmek gerektiğine dikkati çeken Yavaş, "Evlere yakın yerlerde tesisleri çoğaltmamız lazım. Amacımız 1,5 milyon kişiye spor yaptırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kabulde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç tarafından Kur'an-ı Kerim, milli takım forması, Türk Bayrağı ve plaket hediye edildi.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan Taha Akgül de kabulde, 50-60 senelik tarihi bir olayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

A Milli Takım Antrenörlerinden Abdullah Çakmar da madalyaları, "Türkiye'ye, Ankara'ya ve sizlere hediye ediyoruz." diyerek görüşlerini paylaştı.

Kabulde, milli takım antrenörü ve milli takım sporcularının yanı sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç ve kulüp yetkilileri de yer aldı.