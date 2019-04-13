Eczacıbaşı VitrA finalde

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0'a getiren Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk takım oldu.
Salon : Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Güldeniz Önal)
Galatasaray HDI Sigorta: Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar, Atkinson, Melike Yılmaz)
Setler: 25-19, 22-25, 25-17, 25-19
Süre: 102 dakika (26, 27, 23, 26)