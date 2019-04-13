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Eczacıbaşı VitrA finalde

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 16:08

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Seride durumu 2-0'a getiren Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk takım oldu.

Salon : Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Güldeniz Önal)

Galatasaray HDI Sigorta: Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar, Atkinson, Melike Yılmaz)

Setler: 25-19, 22-25, 25-17, 25-19

Süre: 102 dakika (26, 27, 23, 26)

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