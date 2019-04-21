55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Sakarya-İstanbul etabıyla tamamlandı. Hava koşulları ve Türkiye Güzellikleri Klasman lideri Feritcan Şamlı'nın etap öncesi yaptığı evlilik teklifiyle öne çıkan turu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.
TUR 2019'da kazanan belli oldu
55. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 6. ve son etap Sakarya-İstanbul tamamlandı. Etap sonunda Felix Grosschartner turu kazanan isim oldu.
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 16:35