Mahalleden şampiyonluklara: Hülya Berktaş Bingöl

Bir hafta önce Malatya-Galatasaray kupa maçını izlemek üzere Malatya’daydım. Harika 4 gün geçirdim. Dostlarımızın kentte gezdirmedikleri yer kalmadı diyebilirim. Ekibimizden Vahap Güner, “Fair-Play ödülü almış bir tekvandocu kızımız var yanına uğrayalım mı?” diye sordu. Vahap kardeşime “Olur tabi” yanıtını verince soluğu topluca İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde aldık. Şampiyon tekvandocu kızımız Hülya Berktaş Bingöl’ün odasına geldiğimizde baktım ki duvarlar madalyalardan geçilmiyor. Fair-Play ödülü baş köşesinde. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin bu ödülünü almak öyle kolay değil. Hülya bu ödülü, düzenlemiş olduğu ‘Kariyer Günleri ve Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor’ programıyla almış. TSYD (Türkiye Spor Yazarları Derneği) ve bazı medya kuruluşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyor. Gururlandım. Geç de olsa tebrik ettim Hülya’yı. Kadınların başarısı göz ardı edilmemeli. Toplumdaki yerleri hep özel olmalı. Çünkü ne cevherler var içlerinde. Hülya Berktaş Bingöl de bunlardan birisi.

Hülya’yla kısa bir söyleşi yaptım. Tekvandoya 10 yaşında başlamış. Neden tekvando diye sorduğumda aldığım yanıt şöyle: “Mahallede çok dayak yiyordum, bıkmıştım, ablam sayesinde oldu”. Hülya’yı mahallesinde dövenler şimdi yanına yaklaşamıyorlarmış. 10 yıl aralıksız devam etmiş bu spora. Bu 10 yıl içinde 17 kez Türkiye Şampiyonluğu, 2 kez de Balkan Şampiyonluğuna ulaşmış. Uluslararası müsabakalarda bir, iki, üçü var. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında milli takımı temsil etti. Sonra milli takım antrenörlüğü yaptı. Çalıştırdığı İnönü Üniversitesi Bayan Tekvando Takımı 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 2002 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çalıştırdığı milli takım dünya üçüncüsü oldu. Kırdığı hem kendisinin hem de okulunun rekorları henüz egale edilmedi. Hülya şuan okulu İnönü Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olup aynı zamanda yerel televizyonlarda, “Toplumda spor kültürü ve bilinçlendirme” konulu programlar yapıyor.



