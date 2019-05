Koşamayanlar için koşacaklar

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs’ta 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wings for Life World Run, Türkiye’de 4. kez İzmir’de gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde kentte binlerce insanı bir araya getirecek dünyanın en büyük ‘iyilik’ koşusuna İzmir’den rekor katılım beklediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla “Koşamayanlar için koş” sloganıyla gerçekleştirilecek Wings for Life World Run öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Alsancak’ta tarihi havagazı fabrikasında gerçekleştirilen toplantıya ayrıca, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, Ford Otosan Pazarlama İletişimi Yönetici Serkan Özerbay ve Dünya Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da katıldı. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs’ta 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wings for Life World Run, Türkiye’de 4. kez İzmir’de düzenlenecek.



"Rekor bekliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, organizasyona rekor katılım ve bağış beklediğini belirterek, "İzmir Büyükşehir 4. kez organizasyona ev sahipliği yapıyor. Wings for Life World Run, dünyanın en büyük iyilik organizasyonlardan biridir. Ancak bu organizasyon sadece iyilik organizasyonu değil, tıbbın ilerlemesi için yapılan bir organizasyondur. Bunun İzmir’de yapılması bizim için gurur meselesidir. Henüz tamamlanmış bir tıbbi çözüm yok ama her gün buna yaklaşıldığını da biliyoruz. O gün belki bazı yollar kapanacak ama biliyorum ki İzmirliler bunu dert etmeyecek ve destek verecekler. Bu yıl katılım ve bağış rekoru kırılacağına inanıyorum. Büyükşehir’den de ciddi katılım olacak. Genel sekreterimiz, bürokrat arkadaşlarımız, emekçilerimiz katılacak. Bu bilimsel ve sportif organizasyona, insanlığın en fazla gurur duyacağı organizasyonlardan birine, daha fazla katkı olması gerektiğine inanıyorum. 5 Mayıs sabahı İzmir için rekorların kırılacağı ve umutların büyüyeceği bir gün olsun diyorum" dedi.



Hedef 10 bin katılım

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş da, koşuya 10 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini, şu ana kadar 8 bin 800 kişinin başvurduğunu söyledi. Baş, "Bu organizasyonla insanlara umut veren çalışmalar destekleniyor. 6. organizasyonu İzmir’de gerçekleştireceğiz. Ben 1983 yılında bir deniz kazasında omurilik felçlisi oldum. Aradan yıllar geçti ama içimdeki umut hiç bitmedi. Milyonlarca omurilik felçlisi var. Eğer onlara ‘umudunuz bitti, artık iyileşmeyeceksiniz’ deseniz çoğu ötenazi isteyecektir. Çünkü bir başkasına bağımlı yaşamak gerçekten çok zor. O nedenle biz umuda sarılıyoruz. En büyük umut da kök hücre. İyileşmenin olabileceğini gösteren çalışmalar var” diyerek organizasyon sayesinde omurilik felcine yönelik yapılacak çalışmalara fon oluşturulacağını söyledi. Baş, “Tüm ülkenin bu projeye destek vermesi için sık sık çağrıda bulunmalıyız. Pazar günü bizim için çok heyecanlı bir gün olacak. 5 Mayıs bizim için bir umut günü olacak. 10 bine yakın katılım olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.



İzmirlilere çağrı

Ford Otosan Pazarlama İletişimi Yönetici Serkan Özerbay, "Bizim için en önemlisi, oluşturulan fona katkı sağlıyoruz. Dünyada en fazla ikinci bağış toplayan takımlardan birini oluşturduk. Omurilik felçliler, ellerinden güç alır. Bu sebeple eldiven kullanır. Biz de ‘benim elim senin elin’ yazan eldivenleriyle koşacağız. Herkesi 5 Mayıs’ta İzmir’e bekliyoruz” derken, Dünya Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da, “Bu koşu dünyanın en önemli iyilik koşularından biri. Bu koşuya katılmak çok güzel. Bu koşunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bir yerde gündüz, bir yerde geceyken, aynı anda tüm dünya tek yürek bir koşuya katılacak. Bizim tek bir amacımız olacak. Omurilik felci için araştırmalar yapılması amacıyla bir fon oluşturulacak. Herkesi 5 Mayıs’ta İzmir’de koşmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.