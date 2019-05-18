Sultanlar, Çin'i rahat geçti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre'nin Montrö şehrinde devam eden Montreux Volley Masters Turnuvası'nda 5'incilik - 6'ncılık klasman maçında bugün Çin ile karşı karşıya geldi.

Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-18, 16-25, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, Montreux Volley Masters Turnuvası'nı 5'inci sırada tamamladı.

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