Sultanlar, Çin'i rahat geçti

Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-18, 16-25, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, Montreux Volley Masters Turnuvası'nı 5'inci sırada tamamladı.
SALON: Pierrier
HAKEMLER: Yuki Kitamura (Japonya), Sasiprapa Pimthongkhınburi (Tayland)
TÜRKİYE: Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra, Aylin (L) (Meryem, Fatma, Meliha, Cansu)
ÇİN: Yingying Li, Yang, Zheng, Hu, Duan, Diao, Li Lin (L) (Sun, Liu, Du)
SETLER: 25-18, 16-25, 25-23, 25-18
SÜRE: 91 dakika (22, 22, 26, 21)