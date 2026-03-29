NATO, Anıtkabir fotoğrafıyla ‘geri sayım’ başlattı: Paylaşıma tepki yağdı

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün (NATO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istiratgahı Anıtkabir'in bir fotoğrafı ile "Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldı" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "2026 NATO Zirvesi, Türkiye’de ikinci kez düzenleniyor; ilk zirve 2004’te İstanbul’da yapılmıştı. NATO Zirveleri, Müttefik liderleri bir araya getirerek, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almalarını sağlıyor" denildi.

Örgütün söz konusu paylaşımına sol/sosyalist örgütlerden tepki geldi.

Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara İl Örgütü'nden yapılan paylaşıma "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" notu düşüldü.

Devrimci Gençlik Dernekleri ise "İçiniz rahat olsun, size gereken muamele yapılacaktır" dendi.

Devrim Partisi "Geldikleri gibi giderler" paylaşımını yaptı.

"ALTINCI FİLOYU SAKIN UNUTMAYIN!"

Emek Gençliği ise "Emperyalist bir savaş örgütü olan NATO, dünyanın dört bir yanındaki halklara ölüm, sefalet ve yoksulluktan başka bir şey getirmedi. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakolu rolünü üstlenen Erdoğan rejimi, kendi konumuyla halklara dayatılan ölümlere ortak olmuştur.

Halkların eşit ve güvenli bir şekilde bir arada yaşamalarını sağlayacak olan şey, tüm emperyalistlere ve yerel işbirlikçilerine karşı birleşik mücadeleleridir. Ankara'daki NATO Zirvesi'nin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz! NATO üsleri kapatılmalı ve NATO'dan çekilmeliyiz! NATO dağıtılmalıdır!

EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLER – ALTINCI FİLOYU SAKIN UNUTMAYIN!" sözleriyle paylaşıma tepki gösterdi.

NATO, an imperialist war organization, has brought nothing but death, misery, and poverty to the peoples all over the world. The Erdogan regime, which has assumed the role of being the United States' outpost in the region, is complicit in the deaths imposed on peoples through its… https://t.co/249nfEiHiy — Emek Gençliği (@emekgencligi_) March 29, 2026

Devrimci İşçi Partisi "Ankara’da bir “zirve” değil, emperyalizmin savaş konseyi toplanıyor. Filistin’den İran’a, Lübnan’dan bütün Batı Asya’ya ölüm kusan NATO’ya karşı şiarımız açık: NATO’dan çık, NATO’yu yık! Türkiye NATO’dan çıksın!! İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılsın!!" paylaşımını yaptı.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi de yaptığı paylaşımda "BU TOPRAKLARDA EMPERYALİZME GEÇİT YOK! NATO’ya hayır! Go Home Yankee" ifadelerini kullandı.