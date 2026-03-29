Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da Osimhen yerine forma giyecek isim belli oldu!

29.03.2026 14:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray Teknik Direkötür Okan Buruk'un, Victor Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında forvette Mauro Icardi'ye görev vereceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 28. hafta maçında derbide deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

OSIMHEN'İN YERİNE ICARDI

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yerine forma şansı vereceği ismi belirledi. TRT Spor'a göre dev karşılaşmada Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi olacak.

SALI GÜNÜ İDMANA KATILACAK

İzinli olduğu için hazırlıkların ilk bölümünde yer alamayan Icardi, salı günkü antrenmana dahil olacak. Okan Buruk, Arjantinli yıldızı derbiye özel olarak hazırlayacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #mauro icardi

İlgili Haberler

Gabriel Sara'dan Brezilya Milli Takımı açıklaması: Okan Buruk ve Carlo Ancelotti sözleri...
Gabriel Sara'dan Brezilya Milli Takımı açıklaması: Okan Buruk ve Carlo Ancelotti sözleri... Kariyerinde ilk kez milli takıma seçilen Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sara, Galatasaray'a transferi sürecinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin belirleyici olduğunu söyledi.
İtalyan basını duyurdu... Üç kulüpten Okan Buruk'a yakın takip!
İtalyan basını duyurdu... Üç kulüpten Okan Buruk'a yakın takip! Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren ve kazandığı kupalarla adından söz ettiren Okan Buruk'un, 3 kulübün radarına girdiği iddia edildi.
Okan Buruk'tan Lang ve Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 'Burada hastaneye gidecek'
Okan Buruk'tan Lang ve Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 'Burada hastaneye gidecek' Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.