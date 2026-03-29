Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'da Osimhen yerine forma giyecek isim belli oldu!

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 28. hafta maçında derbide deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
OSIMHEN'İN YERİNE ICARDI
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yerine forma şansı vereceği ismi belirledi. TRT Spor'a göre dev karşılaşmada Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi olacak.
SALI GÜNÜ İDMANA KATILACAK
İzinli olduğu için hazırlıkların ilk bölümünde yer alamayan Icardi, salı günkü antrenmana dahil olacak. Okan Buruk, Arjantinli yıldızı derbiye özel olarak hazırlayacak.
Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.