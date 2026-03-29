Soruşturma izni verilmişti: İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Mansur Yavaş' açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trafik kanunun değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, APP plakalarla ilgili değişiklikler, trafik cezalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe için talep ettiği iddiaları, Polis Meslek Kanunu hazırlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polis Meslek Kanunu için yapılacak olan düzenleme için önümüzdeki haftayı işaret eden Bakan Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaların durumuna ilişkin de Mansur Yavaş dönemine ilişkin 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma/ön inceleme onayı verildiğini söyledi.

TRAFİK CEZALARI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN TALEBİ Mİ?

Bakan Çiftçi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçeye gelir elde etmek için trafik cezaları kesilmesini istediği iddialarına tepki göstererek, "Ben 29 yıllık kamu görevlisiyim. Maliye Bakanlığı’ndan bugüne kadar bir talep geldiğini hiç duymadım. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir ve böylesine hukuka aykırılık teşkil edecek bir duruma kimse tevessül etmez edemez" dedi.

"POLİS MESLEK KANUNU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞECEK"

Polis Meslek Kanunu için yapılan hazırlıklara da değinen Mustafa Çiftçi, önümüzdeki haftayı işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kamu düzeninin korunmasında, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde polisimizin ne kadar önem arz ettiğini ve ne kadar fedakarca çalıştığını herkes gibi ben de bir polis babası olarak biliyorum. Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var.

Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler."

"MANSUR YAVAŞ" AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmaya ilişkin Bakan Çiftçi, Yavaş dönemine ilişkin 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma / ön inceleme onayı verildiğini belirtti ve "Biz, hatayı örten değil; hatayla yüzleşen, yanlışı kararlılıkla düzelten bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz" ifadelerine yer verdi.

Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaları tartışma konusu olarak değerlendirmediklerini belirten Bakan Çiftçi, "Eğer bir yanlış varsa gereği yapılır; bir eksiklik varsa gecikmeden düzeltilir. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda esas olan, milletimizin güvenine layık olmaktır. Bu nedenle yürütülen soruşturma süreçlerini bir tartışma konusu olarak değil; Türkiye’nin demokratik olgunluğunun, hukuk devletine bağlılığının ve kurumsal gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE DÜZENSİZ GÖÇ

Orta Doğu'daki gerilim sonrasında İran’dan Türkiye’ye yönelik düzensiz göç ve sınır geçişleri konusunda tedbirlerin alındığını belirten Çiftçi; şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaşanan her kriz ve her çatışma, ister istemez göç hareketliliği ve sınır güvenliği başta olmak üzere birçok başlığı yakından ilgilendiriyor. Bizim en büyük temennimiz, hem bölgesel hem de küresel ölçekte bu tür savaş ve çatışma ortamlarının bir an önce sona ermesi, tarafların diyalog kanallarını güçlendirmesi ve kalıcı bir sükûnetin tesis edilmesidir.

Diğer taraftan, Türkiye olarak sınır güvenliği meselesini sadece kriz dönemlerinde gündeme gelen geçici bir başlık olarak görmüyoruz. Sınır güvenliği, bizim açımızdan her zaman stratejik öneme sahip, sürekli takip edilen ve çok katmanlı şekilde yönetilen bir güvenlik alanıdır. Türkiye, sahip olduğu fiziki güvenlik altyapısı, teknolojik imkânları, insan kaynağı ve kurumsal koordinasyon kapasitesiyle bu alanda dünyanın en güçlü ve en hazırlıklı ülkelerinden biridir. Bu konuda devletimizin bütün birimleri tam bir eşgüdüm içinde çalışmaktadır.

Nitekim 25 Mart 2026 Çarşamba günü Ağrı’da, Gürbulak Sınır Kapımızda ve sınır hattımızda incelemelerde bulunduk. Sahadaki tabloyu yerinde değerlendirdik. Şu an itibarıyla sınır hattımızda herhangi bir arızi durum söz konusu değildir. Bununla birlikte bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Sınır güvenliğimiz açısından tereddüt gerektirecek herhangi bir boşluk bulunmamaktadır.

İran’dan Türkiye’ye yönelik geçişler konusunu da çok yakından takip ediyoruz. Hâlihazırda İran tarafı kendi vatandaşlarının çıkışına izin vermemektedir. Buna karşılık Türkiye’de bulunan İranlıların ülkelerine dönüşlerinde, geçmiş yıllara göre bir artış söz konusudur. Dolayısıyla bizim açımızdan süreç kontrollü şekilde, ilgili bütün kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde yönetilmektedir."

"EN SORUŞTURMA İZNİ AK PARTİLİ BELEDİYELERE VERİLDİ" İDDİASI

Belediyelere yönelik soruşturmalarda muhalefet partilerine yönelik hareket edildiği iddialarına değinen Çiftçi; "31 Mart 2024 seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığımızın ilgili birimlerince ihbar, şikayet ve özel teftişler kapsamında 3 bin 224 inceleme yürütülmüştür. Bunların bin 298’i hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bunlardan 591’i AK Partili belediyeler. CHP’li 321, MHP’li 102, İYİ Parti’li 6, DEM’li 18 ve diğer partilerden 260 belediyeye yönelik soruşturma izni verilmiştir. Bu veriye göre, en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir. Yaklaşık yüzde 46’sına tekabül etmektedir" şeklinde konuştu.

APP PLAKA VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ

Bakan Çiftçi, son dönemde çok sık konuşulan APP, sahte plaka ve görüntü sistemleriyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur.

Plakalarda da tıpkı kimliklerimizde olduğu gibi birtakım güvenlik unsurları vardır. Plakanın üzerinde TŞOF’un mührü bulunmalıdır. Sol tarafta ülkemizin uluslararası işareti olan TR rumuzu yer almalıdır. Yine plakalarda hologram, güvenlik şeridi ve tekrar eden kare kutucuklar içinde ay-yıldız ile TR güvenlik işaretleri bulunmaktadır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ayrıca karekod ve 12 haneli seri numarası da eklenmiştir. Ancak burada önemli bir hususun altını çizmek isterim: Bir plakada karekod bulunmaması, onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve diğer güvenlik işaretlerinin bulunması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir.

Aynı şekilde, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır."

HIZ SINIRI TABELALARININ ÇOK KISA MESAFEDE DEĞİŞMESİ

“Biz bu konuda bir yeknesaklık sağlanması için Ulaştırma Bakanlığımızla bir protokolü hayata geçirdik" diyen Çiftçi, “Hız sınırı tabelalarını ve kafa karışıklığına yol açabilecek tüm işaret levhalarını tüm Türkiye’de elden geçirdik. Bu tür eleştiriye konu olan trafik işaret levhalarından toplam 102 bin 476’sı kaldırıldı. Ayrıca, kafa karışıklığını gidermek için 20 bin 805 yeni işaret levhası ilave edildi” bilgisini de verdi.

SOKAK ÇETELERİNE OPERASYONLAR

Son olarak sokak çetelerine yönelik operasyonların süreceği mesajını da veren İçişleri Bakanı, “Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza talimatları verdim. Hepsinin tepesine bineceğiz” dedi.