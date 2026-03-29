AKP'nin planı ifşa oldu... Özgür Özel çarşamba gününü işaret etti: 'Suçüstü yakaladık, AKP'ye katılacak!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin 101'incisi Aydın Kuşadası'nda yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurttaşlara hitap ederken; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in mesajı da eşi Duygu Günel tarafından okundu.

'AKP'YE KATILMAK İSTİYOR' İDDİASI

Özel, konuşmasında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan üzerinden iktidarı eleştirerek, söz konusu ismin yolsuzluk iddialarından kurtulmak için AKP’ye katılmak istediğini öne sürdü.

Özel, “Dosyası savcılık tarafından istenmiş bir kişinin, aynı Topuklayan Efe (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu) örneğinde olduğu gibi partinize katılmak istediğini görüyoruz. Sizi suçüstü yakaladık” dedi.

'BU HAFTA ORTALIK KARIŞIK, ALALIM'

Özel, belediye meclis üyelerine de AKP’ye geçiş yönünde telkinlerde bulunulduğunu iddia ederek, “Keçiören Belediye Başkanı’nı partinize katmanın peşindesiniz. ‘Bu hafta ortalık karışık, bu gürültü içinde alalım’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

'SİZİ SUÇÜSTÜ YAKALADIK'

Özel'in konuşmasından Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la ilgili kısım şöyle:

"Bak Tayyip Erdoğan, Keçiören'de seçilen bir Tosuncuk vardı. Bunun için Osman Gökçek ve Turgut Altınok... Osman Gökçek dediğin, partinin Ankara milletvekili. Turgut Altınok dediğin, son Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayın. Bunun için 'Yolsuzluklardan kurtulmak için partimize gelmek istiyorlar' dedi. Portaş'la ilgili bu kişi hakkında dosya savcılık tarafından çoktan istendi. Bu kişi aynı, aynı şekilde Topuklayan Efe'de olduğu gibi senin partine gelmek ve yolsuzluklardan kurtulmak istedi. Sizi suçüstü yakaladık!

Ankaragücü taraftarını toplayıp da gruba getirip kendine tezahürat ettirsin diye hazırlarken, bizim partimizden belediye meclis üyelerine 'AK Parti'ye geçiyoruz' derken, dosyasının kapatılması vaadiyle ki bizim bu konuda kendisine sorduğumuz sorular, aldığımız yanıtlar ortadayken, sen bu kişiyi partine davet etmeye, bunu partine katmaya, ona rozet takmaya tenezzül ettin.

Şimdi buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanını partine getirmenin, onu partiye katmanın peşindesin ve şunu söylüyorlar; 'Bu hafta ortalık karışık, bu gürültü içinde alalım, katalım, geçelim' diyorlar. Buradan milletimize soruyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yaptıklarına, Keçiören'e dosya göstermelerine, dosyasını İstanbul'a istemelerine, kendileri yolsuzluktan kurtulmak için 'Kapımızda' demelerine rağmen AK Parti'nin onu transfer çabalarına sessiz kalacak mısınız?"

AKP'Lİ SAVCI SAYAN: MESUT BAŞKAN BU HAFTA MESUT OLABİLİR

Öte yandan benzer bir iddia da AKP'li Savcı Sayan'dan geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Sayan, "Çarşamba günü grup toplantımızda MESUT başkan muradına erip, mesut olabilir.. Kaynağım beni yanıltmaz…" ifadelerini kullandı.