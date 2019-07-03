Filenin Sultanları, galibiyetle başladı

Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede milliler, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 22-25, 19-25, 25-22 ve 22-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları böylelikle, Milletler Ligi’nde son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan ve son Milletler Ligi şampiyonu ABD’nin ardından son olimpiyat şampiyonu Çin’i de mağlup etmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi Finalleri’nde A Grubu’ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30’da İtalya ile karşılaşacak.



Salon: Nanjing Olimpik

Hakemler: Susana Rodriguez Jatvia(İspanya), Patricia Rolf (ABD)

Çin: Liu, Gong, Liu X., Wang, Yang, Di Yao, Feifan (L) (Diao, Du, Duan, Hu, Zheng)

Türkiye: Gözde, Meliha, Kübra, Ebrar, Zehra, Cansu, Simge (L) (Ezgi, Şeyma, Aslı)

Setler: 22-25, 19-25, 25-22, 22-25

Süre: 113 dakika (28, 26, 29, 30)