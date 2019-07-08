Barty Wimbledon'dan elendi

Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanan Ashleigh Barty ile dünya 55'incisi Alison Riske karşılaştı.

ABD'li tenisçi Riske, karşılaşmayı 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Avustralyalı Barty ise kadınlar dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvaya 4. turda veda etti.