Alisson Melo, Büyükşehirde

İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise 8 ismi renklerine katan Bursa temsilcisi, son olarak Brezilyalı smaçör Alisson Melo ile anlaşma sağladı.

Voleybola doğduğu şehir olan Tres Çoraçoes’te başlayan 1993 doğumlu Alisson Mello kariyerinde Sesi-Sp, Lebes Canoas, Emma Villas ve son olarak Ribeirao takımlarında forma giydi. 350 santimetre hücum yüksekliği ve 330 santimetre blok yüksekliği ile dikkat çeken başarılı smaçör Brezilya milli takım formasıyla, 2010 yılında U17 Güney Amerika şampiyonluğu kazanırken, 2011 Gençler Dünya Şampiyonası’nda da yer ald.