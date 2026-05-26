Son Dakika... Bahçeli'den telefon trafiği: Önce Özel, sonra Kılıçdaroğlu...

26.05.2026 20:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. Bahçeli, Özel'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Özel'in ardından Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu da aradı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel’i telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

CHP Lideri Özel’e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen 'tedbirli mutlak butlan' kararının ardından MHP lideri Bahçeli şunları söylemişti: 

"Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.

Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir. Feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak."

YARIN 'ÇAĞRIDA' BULUNACAK

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunacak.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, yarın Devlet Bahçeli ile yapılan söyleşiyi yayımlayacağını açıkladı.

Söyleşide Bahçeli'nin, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile mahkeme tarafından CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunacağı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NU DA ARADI

Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları belli oldu.
Siyasi liderler Kurban Bayramı'nda nerede olacak, kimlerle bayramlaşacaklar? Kurban Bayramı’na girerken siyasi partilerin liderlerinin bayram programları da netleşmeye başladı. Peki, Siyasi liderler Kurban Bayramı'nda nerede olacak, kimlerle bayramlaşacaklar?
Devlet Bahçeli'den 'Kurban Bayramı' mesajı: 'Mutlak butlan'a değinmedi, Gazze ve Tahran mesajı verdi MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran’daki sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekerek, “Annesinin şen gülüşleriyle değil bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, çağların en gür hitabından daha tesirlidir” dedi. Bahçeli, Türkiye'nin gündemindeki "mutlak butlan" krizine ise değinmedi.
DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le bayramlaşmayacak DEM Parti, mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu ve görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in heyetleri ile bayramlaşmama kararı aldı. Partinin bayramlaşma programında CHP yer almadı.