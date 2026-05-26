Son Dakika... Bahçeli'den telefon trafiği: Önce Özel, sonra Kılıçdaroğlu...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel’i telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

CHP Lideri Özel’e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen 'tedbirli mutlak butlan' kararının ardından MHP lideri Bahçeli şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.

Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir. Feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak."

YARIN 'ÇAĞRIDA' BULUNACAK

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunacak.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, yarın Devlet Bahçeli ile yapılan söyleşiyi yayımlayacağını açıkladı.

Söyleşide Bahçeli'nin, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile mahkeme tarafından CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunacağı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NU DA ARADI

Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti.