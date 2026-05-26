Kılıçdaroğlu'nun PM listesinde yer alan isimler belli oldu

26.05.2026 15:21:00
Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi'nin (PM), 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor.
Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti.

Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, 1 Haziran'da toplanacak PM'de yer alması beklenen isimler bildirildi.

CHP 37. Olağan Kurultayı PM listesi.

Mevcut listede, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı.

Mevcut listede yer alan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan günü tutuklanmıştı. Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir de görevleri nedeniyle listede yer almıyor. Eren Erdem ise partiden istifa ettiği gerekçesiyle yeni listede yer almadı.

Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.

Mevcut listede, yedek üye olan Mehmet Ali Çelebi, 2022 yılında AKP'ye katılmıştı.

İŞTE PM LİSTESİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinden yapılan bildirime göre, mevcut PM üyeleri şu isimlerden oluştu:

  1. Fethi Açıkel
  2. Veli Ağbaba
  3. Umut Akdoğan
  4. Gamze Akkuş İlgezdi
  5. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  6. Ednan Arslan
  7. Erbil Aydınlık
  8. Turan Aydoğan
  9. Aysu Bankoğlu
  10. Nevaf Bilek
  11. Cemal Canpolat
  12. Devrim Barış Çelik
  13. Ayşe Eser Danışoğlu
  14. Deniz Demir
  15. Adnan Demirci
  16. Semra Dinçer
  17. Zeynel Emre
  18. Yunus Emre
  19. Alirıza Erbay
  20. Gürsel Erol
  21. Gökçe Gökçen
  22. Mehmet Akif Hamzaçebi
  23. Neslihan Hancıoğlu
  24. Özgür Karabat
  25. Ulaş Karasu
  26. Yıldırım Kaya
  27. Sevgi Kılıç
  28. Bülent Kuşoğlu
  29. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
  30. Aylin Nazlıaka
  31. Hakkı Suha Okay
  32. Faik Öztrak
  33. Ali Öztunç
  34. Oğuz Kaan Salıcı
  35. Necdet Saraç
  36. Müslim Sarı
  37. Orhan Sarıbal
  38. Selin Sayek Böke
  39. Yaşar Seyman
  40. Burhan Şenatalar
  41. Berhan Şimşek
  42. Sezgin Tanrıkulu
  43. Tahsin Tarhan
  44. Gamze Taşcıer
  45. Yüksel Taşkın
  46. Bülent Tezcan
  47. Erdoğan Toprak
  48. Seyit Torun
  49. Mehmet Tüm
  50. Ahmet Hakan Uyanık
  51. Hasan Efe Uyar
  52. Pınar Uzun Okakın
  53. Aylin Yaman
  54. Hüseyin Yaşar
  55. Emre Yılmaz
  56. Gökan Zeybek

YDK ÜYELERİ

Kılıçdaroğlu ve ekibinin Kurula yaptığı bildirimde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de isimleri belirlendi.

15 kişilik YDK'nin üyelerinin şunlar olması bekleniyor:

"Uğur Bayraktutan, Ahmet Ersen Özsoy, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Mahır Polat, Cem Artantaş, Saniye Barut, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Ebru Okay, Gonca Yelda Orhan."

