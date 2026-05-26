Kılıçdaroğlu'nun 'affetmeyeceği' tek isim: Ali Mahir Başarır'dan çağrı

26.05.2026 17:35:00
ANKA
Kılıçdaroğlu'nun 'affetmeyeceği' tek isim: Ali Mahir Başarır'dan çağrı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, istinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Ben sana göre daha gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum" diye seslendi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de mutlak butlan kararına ilişkin yurttaşlara konuştu.

CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesi sırasında açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren Başarır, Kılıçdaroğlu'na bir teklifinin olduğunu dile getirdi.

Başarır ayrıca Kılıçdaroğlu'nun affetmeyeceği tek ismin kendisi olduğunu söyledi.

"KURULTAY KARARI AL, SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Kılıçdaroğlu'na seslenen Başarır şunları söyledi: 

"Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan, memleketimden, doğup büyüdüğüm topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun. Bir teklifim var. Ben sana göre daha gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum.

Şeref sözü Kemal Bey, şeref sözü. Evime, çocuklarıma, eşime giderim, onlara sarılırım. Yarın kurultay kararı al, Ali Mahir Tarsus'a evine dönüyor, gelmemek üzere."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Merkezi'ndeki gerginliğe ilişkin olarak Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarihi onu affetmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Başarır'ın bu sözlerinden sonra kendisini affetmeyeceği ve partiden ihraç edeceği iddia edilmişti.

